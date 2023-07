Maria De Filippi, la verità esce allo scoperto solo oggi. Un lutto dolorosissimo nella vita della conduttrice italiana che ha dovuto affrontare la cruda realtà della perdita dell’amato marito, Maurizio Costanzo. Tutti hanno impresse nella mente le immagini di una donna discreta, Maria, assorta in un dolore sempre signorile. Maria De Filippi a piccoli passi sta provando a superare il lutto: un processo di lenta elaborazione che ha visto al suo fianco la presenza e il sostegno di numerosi amici e colleghi. Ma cosa si conosce di questi momenti? I dettagli raggiungono la luce del sole solo oggi da quel doloroso e straziante 24 febbraio.

Il dramma di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Il supporto degli amici più cari continua a essere fondamentale per la ripresa emotiva della conduttrice che sta provando a metabolizzare il pensiero di una quotidianità senza avere più al suo fianco il marito. Nelle ultime ore Platinette su DiPiù ha pensato di raccontare ai lettori alcuni dettagli sui momenti più difficili di Maria.

Il dramma di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Il racconto di Platinette

Platinette ha riservato la sua rubrica La TV proprio per raccontare le difficoltà della cara amica messa faccia a faccia con emozioni di vuoto e di mancanza come solo la scomparsa della persona amata può causare: “Da quel momento, poi, ho visto Maria riprendersi”, sottolinea Platinette che poi aggiunge quanto “gli insegnamenti di Maurizio Costanzo le siano stati d’aiuto”.

Platinette poi continua a raccontare: “La conduttrice è tornata al lavoro pochi giorni dopo il lutto con convinzione ancora maggiore di prima, come se il lavoro stesso fosse il modo migliore, per lei, per ricominciare dopo la grave perdita. Così Maria ha ripreso a inanellare risultati e successi come nessun altro ha saputo fare in tv”. Una grande forza di volontà in Maria De Filippi, anche grazie ai consigli di Maurizio Costanzo che l’ha sempre incoraggiata a credere nel suo lavoro.

Il lavoro, dunque, anche come dimensione per provare a non ingabbiare la mente dentro pensieri troppo dolorosi. Un’ancora di salvezza, in un certo senso, per Maria De Filippi che ha ricevuto tutto l’affetto degli amici in un momento tanto difficile: “Facendosi forza, le persone come lei danno fondo alle proprie risorse e reagiscono al destino senza lasciarsi sopraffare dagli eventi”, e ancora: “superato il difficilissimo momento vissuto mesi fa, Maria è dunque tornata a fare televisione senza abbandonare mai il suo pubblico e così farà anche nella prossima stagione tv, nella quale sarà alle prese anche con un nuovo programma…”.