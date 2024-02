Lo scorso anno si è parlato del ritorno in televisione de La Talpa grazie a Maria De Filippi, che però aveva fatto chiarezza sulle pagine del settimanale Oggi: “Cosa c’è di vero nelle notizie che circolano? La mia società non ha comprato i diritti della trasmissione, ma è stata Mediaset a farlo. Semplicemente Pier Silvio Berlusconi mi ha contattata per delle idee su come rinfrescare il format. Ma in merito a questo devo sottolineare che è tutto in una fase iniziale“, aveva raccontato.

Tante le indiscrezioni sul reality show, con notizie sul ritorno in televisione tra la fine del Grande Fratello e l’inizio dell’Isola dei Famosi, ma poi è saltato tutto. Intanto è in corso il Grande Fratello, tornato quest’anno alla formula originaria con i personaggi nip, quelli non famosi, ma anche qualche vip.

Leggi anche: “È triste, guardate e rendetevi conto”. Grande Fratello, cosa è successo a Beatrice





Grande Fratello, stop per l’arrivo de La Talpa

Al momento non è dato sapere la data della finale che vedrà incoronare il vicnitore o la vincitrice di questa edizione molto discussa. Tanti puntano su Beatrice Luzzi, la preferita del pubblico ma la più detestata in casa, tanto da aver raggiunto il record delle nomination e dei televoti uscendone sempre imbattuta e battendo il precedente record di Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 7.

Ma c’è una novità, o meglio, un’indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia, secondo il quale il Grande Fratello potrebbe andare in pausa per circa un anno e tornare in televisione a settembre 2025 in favore proprio del reality show La Talpa. “La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello“, ha scritto Gabriele Parpiglia.

Il mese scorso anche Pier Silvio Berlusconi aveva parlato de La Talpa e durante l’incontro con la stampa: “La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo. La prossima edizione de L’Isola dei famosi invece avrà la stessa formula già sperimentata al Grande Fratello, con un misto di personaggi noti e non noti nel cast, per riportare le storie e una narrazione più profonda al centro e la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria“.