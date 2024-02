Momento delicatissimo al Grande Fratello per Beatrice. In questi giorni è finita nuovamente e pesantemente nel mirino degli altri concorrenti, quindi ha manifestato tutta la sua sofferenza per una vita in casa non più sostenibile. Si è chiusa nella sua tristezza e ha anche rivelato che “sta cercando di non morire”, visto che ormai il clima nel reality show è diventato terribile.

Adesso alcuni utenti sono riusciti a registrare un momento sicuramente più significativo al Grande Fratello. Beatrice ha compiuto dei gesti che hanno lasciato senza parole i suoi fan, anche se non sono mancate critiche da parte degli internauti che invece non la sopportano. Andiamo a scoprire insieme cosa è accaduto nelle ultime ore nella trasmissione di Canale 5.

Grande Fratello, Beatrice sofferente: cosa ha fatto nelle ultime ore

Nonostante la demoralizzazione e la tristezza possano aver preso il sopravvento al Grande Fratello, Beatrice ha abbozzato una sua prima reazione a questi attacchi ricevuti nella casa. L’utente che stava guardando la diretta 24 ore su 24 del programma ha condiviso le immagini della Luzzi e ha spiegato nei minimi dettagli cosa ha fatto la donna poco fa.

La fan di Bea ha descritto lo stato d’animo dell’attrice e ha scritto: “È triste, eppure si è alzata. Ha ballato e ha cantato, anche con piccoli passi e con poche parole stonate. È distrutta, ma non ha mai smesso di difendersi. Grande esempio di resilienza. Bea”. Ma sotto questo post ci sono pure stati degli attacchi alla Luzzi, che fingerebbe quindi di non stare bene.

Bea👑#Grandefratello pic.twitter.com/wTTwT0VSIb — •Boh• (@Bohassurdo) February 16, 2024

sta recitando talmente bene che vi sta prendendo per il c….. una che prosegue il programma dopo la morte del padre ….. — Maurizio Tonicchi (@MauTonicchi) February 16, 2024

Ma c’è chi non crede a questo stato d’animo di Beatrice: “Una sceneggiata, sta recitando talmente bene che vi sta prendendo per il cu**. Una che prosegue il programma anche dopo un lutto…”.