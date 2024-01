Tanti dubbi e tante smentite in questi mesi, ma ora Massimo Giletti ha finalmente fatto chiarezza sul suo ritorno in tv. Infatti, il conduttore dopo aver chiuso il suo rapporto lavorativo con La7, dove presentava Non è l’Arena, è pronto a rimettersi in gioco in un ambiente suggestivo. Ha deciso di parlare col settimanale Gente e ha svelato ogni dettaglio.

Massimo Giletti è stato più chiaro che mai sul suo ritorno in tv, ma poco prima anche il sito TvBlog aveva confermato ciò che è stato ufficializzato successivamente da lui. Con il numero uno di La7, Cairo, è finita davvero male: “Non mi sarei mai aspettato che la persona che mi abbracciò quando morì mio padre potesse, senza dirmi nulla, senza guardarmi negli occhi, senza darmi una parvenza di motivazione, chiudere non solo un programma ma un rapporto umano”.

Leggi anche: “Pizzicato con lei, ora è sicuro”. Massimo Giletti, in vacanza non è solo: “Sono una coppia”





Massimo Giletti, ritorno in tv imminente: “Cosa farò nei prossimi mesi”

E ora Massimo Giletti non ha solamente confermato il suo ritorno in tv, ma anche il ritorno alla Rai, dove ha lavorato in passato. Per il momento il lavoro sarebbe programmato per alcuni mesi, poi c’è ancora incertezza su cosa farà fino alla fine del 2024. Ma c’è già comunque un passo in avanti, come ha ammesso lo stesso conduttore nell’intervista a Gente.

Giletti ha quindi rivelato al suo pubblico cosa sta per fare: “Farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi. Quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte. Trovo che tentare di dare fiducia alla Rai in questo momento sia un atto sensato, qualsiasi altra scelta farà rumore. Quindi, vedremo”.

TvBlog ha fornito altri dettagli: “Giletti farà degli speciali in prima serata su Rai1 da qui al prossimo mese di giugno. Dovrebbero essere mensili e dedicati a momenti importanti della storia e del costume italiano. Il contratto ha un limite temporale coincidente con i mesi in cui andranno in onda questi speciali”.