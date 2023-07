Massimo Giletti pizzicato con lei in vacanza. Proprio così, il famoso conduttore tv dopo un anno sfortunato su La7, cerca di non pensare al lavoro rilassandosi al mare. Chiaramente però, il famoso presentatore non è solo, insieme a lui c’è una ragazza molto conosciuta che nel corso degli ultimi tempo abbiamo spesso associato proprio alla figura dell’ex personaggio di La7. Il giornalista infatti è stato beccato ul traghetto che qualche giorno fa li ha portati a Portoferraio, sull’Isola d’Elba, uno dei posti più belli d’Italia. Ma con chi era il famoso scapolone d’oro italiano?

Massimo Giletti è stato infatti pizzicato con Sofia Goggia, la famosa sciatrice e pluricampionessa di discese. Altro che neve infatti per lei, quest’anno per la Goccia è solo mare e relax. I due oramai, c’è da dirlo e non ce ne voglia nessuno, sembrano una coppia di fatto. Da qualche mese infatti più di qualche volta i due sono stati beccati uno vicino all’altra. I due sembra che stiano soggiornando nello splendido ’Hotel Desirèe di Spartaia.





Massimo Giletti pizzicato con lei in vacanza

Non solo, la stessa Sofia Goggia ha anche condiviso qualche scatto della sua vacanza, una sorta di tour dimostrativo all’insegna della Mountain bike e non solo. Scrive Sofia: “A quella volta nel Kentucky” cit… Wyominggg. Isola d’Elba: bici bici bici e anche un po’ di mare.. con capre nelle grotte. Grazie @cottonemauro e @costadeigabbianibike per i giri pazzeschi sotto i 30 gradi, ma che goduria!!”.

Poi ancora Sofia Goggia: “E @hoteldesiree_elba per l’ospitalità. Oltre che a @mobytraghetti per i trasporti.. anche se non fantasy, sempre kiss. Ormai la manina direi che è consolidata”. Lei e Massimo Giletti starebbero insieme da qualche mese oramai. Solo un mese fa poi, i due vip sono stati paparazzati nella piscina di un noto hotel romano.

Gli scatti, pubblicati su Chi, li avevano mostrati felici e intimi, anche se senza scambiarci effusioni. 30 anni di differenza tra Giletti e Goggia, lui 61, lei appena 30. Ma il loro rapporto sembra più solido che mai, almeno per ora. Anche perché Massimo Giletti è uno dei volti italiani più desiderato dalle donne e secondo gli ultimi scatti fisicamente sta alla grande. Dopo un paio d’ore in hotel però Giletti è andato via con la scorta. Lei nella sua macchina e in direzione di Verona.

