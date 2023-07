Polemica a non finire su Andrea Delogu. Anzi, a dirla tutta è la stessa conduttrice tv a montarla partendo proprio dai suoi social. Tutto inizia quando la donna pubblica una serie di storie durante la sua vacanza in Giappone. La Delogu però commette l’errore (chiaramente non lo è, si fa per rimarcare la follia di questo momento, Ndr) di postare un’immagine in cui si vede lei di fronte ad uno specchio con le gambe divaricate. La donna, dopo la fortunata avventura al Tim Summer Hits, accanto a Nek e gli Autogol.

E mentre le puntate vanno ancora in onda (in quanto registrate), la Delogu se n’è andata giustamente in ferie. Ed eccolo il suo racconto tutto social, tramite stories Instagram tra scali aerei e attese negli aeroporti internazionali. Ed ecco che proprio in questa occasione, Andrea Delogu si è fatta questa foto mentre aspetta novità sul suo itinerario.





Nel farlo però in tanti hanno deciso di fare qualcosa e comunicarlo alla stessa Delogu che poi è andata su tutte le furie. Sembra infatti che in tanti abbaino scritto in privato ad Andrea Delogu dicendole di aver zoommato sui leggins sulle gambe che in quel momento erano semi divaricate. Secondo il punto di vista della conduttrice tv, la donna è stata vittima di alcuni commenti estremamente sessisti.

La donna quindi è stata sommersa di messaggi osceni ma non si è fatta intimorire dai commenti e ha detto a tutti: “In questo video avete scritto in ventordicimila ‘ho zoommato’ o “chi non ha zoommato mente” e simili. Ma dove avete zoommato santi’iddio? Dove? Sulle mutande che si intravedono dai pantaloni? E dove dietro anatomicamnete risiede una vagina?”.

E ancora: “Quello intendete? Zoommare per immaginare che dietro a dei pantaloni e delle mutande ci sia un organo come in ogni essere umano? Top. Ora rivedete il vostro essere dei battutisti”. Un momento un tantino triste per Andrea Delogu che tuttavia non si fa rovinare la vacanza per un nonnulla del genere.

