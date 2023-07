E alla fine il grande giorno è arrivato. Il fratello – meglio fratellastro – del famosissimo sportivo ha sposato la compagna. Matrimonio sfavillante e location super per la coppia che si era conosciuta sui banchi di scuola. Come le più belle favole moderne i due hanno saputo costruire un rapporto solido tanto da convolare a nozze.

La proposta di lui era arrivata attraverso il social network Instagram. Infatti, con un post che ha emozionato proprio tutti, è stata annunciata la proposta di nozze fatta con questa didascalia “6 luglio 2022, ha vinto l’amore“. A corredo le foto delle loro mani con l’anello in bella mostra e in un’altra in cui i due sono abbracciati. c’è lui che abbraccia la futura sposa. Un abbraccio che non si è mai spezzato…

Il fratello di Valentino Rossi ha sposato la sua compagna storica

Dopo una cena intima in famiglia con vista panoramica al Posillipo di Gabicce Monte la sera prima, nella giornata di ieri sabato 22 luglio , Luca Marini e Marta Vincenzi sono diventati marito e moglie. Il fratello nonché collega di Valentino Rossi ha coronato il suo sogno d’amore con l’influencer e modella che ha conosciuto a scuola.

Presente al matrimonio vip pure il plurititolato campione di motociclismo, ma che campione, LEGGENDA, Valentino Rossi. Il pilota emiliano-romagnolo, con in bracco la figlia Giulietta avuta dalla compagna Francesca Sofia Novello, ha fatto da testimone. E chissà quante volte glielo avranno chiesto: “E tu? Quando fai il grande passo?”. Ma niente, per il momento resiste imperterrito…

Grande emozione sia nella chiesa di Tavullia dove si è svolta la cerimonia sia più tardi dove è continuata la festa, anche per il papà di Luca, Massimo Marini. Alla Villa Cattani Stuart di Pesaro, location tra le più lussuone delle Marche, ci sono stati pure i fuochi d’artificio. Insomma, matrimonio super per la coppia che che coronato il loro sogno d’amore tra vip, non vip e tante ‘very exciting people’…

