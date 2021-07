Temptation Island 2021, ampio spazio nella terza puntata alla coppia Stefano e Manuela. In breve i continui tradimenti di lui hanno portato la fidanzata a non fidarsi più, quindi la decisione di testare il loro ‘nuovo’ rapporto nel docu reality di Canale 5. Ma già dal loro sbarco all’Is Morus Relais si è capito che tra loro c’è tanta rabbia e nessuno dei due parla bene dell’altro.

“Il giorno del mio compleanno – si è lamentata Manuela – anziché farmi gli auguri si è iscritto a Tinder!”. E Stefano, dopo aver visto un video sfogo della fidanzata con il tentatore Luciano è ripartito con gli insulti: “Sei debole. Solo la casalinga sai fare. Io sto benissimo. Fallita di mer*a. Mi ha rotto i coglioni. È venuta qui solo per trovare la forza di lasciarmi perché è un’insicura”.

Temptation Island 2021, lo scoop su Stefano e Manuela. E il tentatore Luciano

E ancora Stefano, guardando un altro video di Manuela vicina al single Luciano: “Vuol dire che ancora una volta sono più intelligente io, tutto questo dimostra che mi era bastato il primo video per capire tutto. Sono dieci palmi più maturo di lei e mi vergogno di aver perso questo tempo. Mo’ ti faccio vedere io”. Parole pesanti che sono state condannate subito dal pubblico social, su Twitter in particolare.





Non sappiamo come andrà a finire tra i due, ma nelle ultime ore Amedeo Venza ha lanciato uno “scoop” sul prossimo futuro Manuela e Stefano a Temptation Island 2021: a suo dire usciranno separati dal villaggio e quindi, al falò di confronto finale, si diranno addio. Non solo, perché l’influencer riporta anche indiscrezioni sul tentatore che ha conquistato lei, Luciano Punzo.

Anche se Manuela uscirà dal villaggio di Temptation Island 2021 senza il suo fidanzato Stefani, non avrà il lieto fine con il single Luciano nonostante le premesse facessero pensare a una frequentazione una volta terminate le riprese. E questo perché, svela sempre Amedeo Venza, il tentatore si starebbe risentendo con la sua ex fidanzata.