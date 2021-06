In questi giorni il nome di Stefano De Martino è tornato in prima pagina sulle cronache rosa. Perché a un anno dal gossip che parlava di un presunto flirt tra con Alessia Marcuzzi, i due sono stati immortalati dal settimanale Chi in alcuni scatti insieme al marito di lei, Paolo Calabresi Marconi.

La coppia è al tavolo di un ristorante a Capri, quando da lontano arriva anche il ballerino e ormai conduttore. Foto che suonano come una sonora e definitiva smentita a una ipotetica liaison. C’è un bel rapporto dai sorrisi che si scambiano quando lui si avvicina al tavolo della coppia ma di fatto Alessia Marcuzzi ha ritrovato serenità accanto al produttore televisivo sposato nel 2014 e Stefan De Martino è, ancora, l’inguaribile scapolo d’oro del mondo della tv.

Stefano De Martino, il suo futuro in tv



A proposito di tv, di questi tempi tiene anche banco il futuro di Stefano De Martino. Nell’ultima stagione è tornato ad Amici, il programma che l’ha lanciato come ballerino, dunque sono circolati diversi rumor su un suo possibile ritorno a Mediaset dopo essersi affermato come presentatore in Rai. E si è quindi parlato di un programma domenicale condotto da lui in coppia con Lorella Cuccarini e poi di una trasmissione su Italia 1 tra giochi musicali e comicità.





Ma pare che non sarà così perché poco fa Davide Maggio ha sganciato una bomba in diretta sul suo imminente futuro televisivo: resterà su Rai Due, dove condurrà Stasera Tutto è Possibile e un evento speciale organizzato dal centro produzioni di Napoli.. “Quello che è vero è che pare che lui abbia alzato la posta per rinnovare il suo contratto con la Rai per restare a Rai Due. C’era qualche incertezza legata al cachet di Stefano De Martino. Situazione che pare sia rientrata. Lui dovrebbe condurre nuovamente Stasera Tutto è Possibile da gennaio e resta quindi un volto Rai”.

E ancora: “Ma c’è già un altro programma per lui. Il 4 novembre verrà organizzata una serata evento dal centro di produzione Rai di Napoli e dovrebbe condurre la serata proprio Stefano De Martino. La sua conferma del contratto a me pare proprio scontata. Tutto alla fine è rientrato e Stefano ha saggiamente scelto di rimanere sulla Rai che ha creduto in lui come conduttore”.