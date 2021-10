Stefania Orlando, piccolo incidente di percorso per la showgirl. È accaduto prima della messa in onda dell’attesissima sesta puntata di Tale e Quale Show, ma la conduttrice prova a rialzarsi e affrontare la diretta tv su Rai. Nei panni di Cher, Stefania Orlando proverà a portare sul palcoscenico del talent condotto da Carlo Conti un momento imperdibile, ma prima ha informato i fan delle sue condizioni di salute.

Amata e seguita non solo sul piccolo schermo, ma anche sui social, dove si mostra sempre molto attiva, Stefania Orlando ha raccontato a tutti i follower la sua piccola disavventura che avrebbe potuto impedire la sua esibizione durante la messa in onda di Tale e Quale show.

Ma nulla sembra essere un ostacolo per l’ex gieffina: “Metto a posto l’abito per domani sera, perché l’ho già portato. Non ve lo posso far vedere più di tanto”. Abito lungo e rosso, pieno di paillettes, per vestire i panni di Cher sperando che il piccolo incidente di percorso non sia da impedimento.





Ma cosa è successo a Stefania Orlando? Durante uno sfogo in diretta social, la showgirl ha spiegato a tutti di essersi infortunata. Nulla di grave in ogni caso, ma sicuramente una piccola sfida da superare che ha raccontato nella diretta Instagram il giorno delle prove: “Oggi giornata della morte, finiremo tardissimo oltretutto mi sono svegliata lievemente con il colpo della strega”.

“Mi sono anche presa un antidolorifico. Speriamo bene!”, ha poi aggiunto. E i fan non possono che sperare insieme a lei che l’esibizione riesca a dare i risultati sperati. Stefania Orlando ci prova, portando tutta l’energia di Cher sul palco per uno spettacolo imperdibile.