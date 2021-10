Sossio Aruta e Ursula Bennardo, si parla ancora di loro. Stavolta a intervenire nella vicenda è l’ex dama di Uomini e Donne. Lo fa dalle colonne del Magazine del dating show di Maria De Filippi dove rivela particolari inediti sui motivi della loro rottura. Una situazione complicata quella che stanno vivendo i due genitori della piccola Bianca che, proprio per lei, continuano a rimanere uniti. “Abbiamo chiacchierato tanto con loro, e in prima persona possiamo dire, noi della redazione del magazine, che sono stati una coppia unita”.



Una storia, la loro separazione, che ha fatto e continua a far discutere parecchio. Nelle ultime ore i fan si erano scatenati sui social ipotizzando quale potesse essere la ragione alle base della rottura. Qualcuno ha ipotizzato che alla base della fine della relazione possa esserci un tradimento da parte di Sossio Aruta. Con una story nella giornata di giovedì 23 settembre Ursula aveva scritto.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo: è davvero finita



“Lo dico solo per le perfide che non hanno seguito neanche le mie storie e parlano… non è finita per un tradimento né c’entra una donna né un uomo!! Ve lo avrei detto subito OVVIO! CARATTERE!!!”. Poi era stato Sossio Aruta a parlare spiegando di aver incontrato Ursula e la figlia Bianca dopo 10 giorni di assenza. All’appuntamento con l’ex dama del Trono Over si è presentato con dei girasoli dicendosi molto contento e felice di aver fatto rientro a Taranto.







“Ho avuto modo di incontrare Ursula – ha aggiunto Sossio Aruta -. Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare. Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto”. L’ultimo mistero era legato ai motivi della rottura: e stavolta Ursula Bennardo parla: ha raccontato come si siano lasciati più volte, per poi tornare sempre insieme. Ma ora qualcosa è andato davvero storto.

Ursula Bennardo si è resa conto che i loro sono problemi caratteriali.“Sossio non immaginava forse di trovarsi davanti a un carattere forte. Nelle liti è stato sempre acceso, cosa che ogni volta rendeva difficile fare la pace”. Ad allontanarli è stata nuovamente una lite, avvenuta nei primi giorni di settembre e che ha portato Sossio e Ursula a non rivolgersi nemmeno più la parola. Sarebbe stata poi lei a chiedere a Sossio Aruta di andarsene.