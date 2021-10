Sophie Codegoni è una delle concorrenti del GF Vip 6 e in queste ultime settimane ha fatto tanto parlare di sé per il “triangolo amoroso” con Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. Anche durante l’undicesima puntata del reality show di Canale 5 Alfonso Signorini ha chiamato in disparte i tre vipponi. In breve, lasciata la fidanzata per avvicinarsi a Sophie Codegoni, l’imprenditore sta faticando e non poco a conquistare la fiducia dell’ex tronista di UeD, che al momento non si sbilancia più di tanto. La bella concorrente ha confidato, infatti, di non volerlo illudere e dunque di voler procedere con cautela.

Poi hanno tutti avuto modo di scoprire in anteprima le dichiarazioni che Greta Mastroianni ha rilasciato al settimanale Chi. “Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori: a quello che diceva, a quello che dice la sua famiglia…Gianmaria ha tradito prima di tutto se stesso. E un po’ anche me. Non sa cosa vuole e si fa condizionare dagli altri”, ha raccontato l’ex di Gianmaria Antinolfi.

Sophie Codegoni, quanto costa il suo pigiama al GF Vip 6

Dopo lo stralcio dell’intervista a Greta Mastroianni, Gianmaria si è detto sorpreso, Soleil Sorge ha detto la sua in diretta e Sophie Codegoni si è concentrata su un dettaglio: il pigiama dell’ex di Antinolfi. Per il servizio fotografico sul settimanale diretto dallo stesso Alfonso Signorini ha infatti indossato un pigiama trendy a righe bianche e rosa. Lo stesso che l’ex tronista ha sfoggiato nella Casa.





“Conosco quel pigiama. Spero sia un caso”, ha commentato una Sophie Codegoni “pietrificata aggiungendo che ci sarebbe rimasta male se la cosa fosse stata architettata da una persona che ben conosce. Da qui la nascita del “pigiama gate”, ma c’è un retroscena. Ovvero un apposito sponsor che sta pagando entrambe le influencer, come riporta il sito Fanpage.

Ora il prezzo. Il capo finito al centro del pigiama gate al GF Vip 6 appartiene al brand Alessia M. Si tratta del pigiama modello Marwa, un completo con pantaloni in cotone d’organza e giacca crop dal taglio maschile coordinata, entrambi decorati con delle righe verticali sui toni del rosa. Quanto costa il completo? Rispettivamente 149 e 129 euro, dunque questo pigiama sfoggiato tanto da Sophie Codegoni quanto da Greta Mastroianni vale quasi 300 euro…