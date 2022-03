Non solo per Alessandro Basciano, anche per Sophie Codegoni la 45esima puntata del GF Vip 6 è stata piena di sorprese e non proprio tutte belle. Alfonso Signorini l’aveva anticipato e nel corso della diretta ha lanciato una notizia bomba che riguarda proprio lei: la storia con Fabrizio Corona. Intervistato nel nuovo numero del settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi sostiene che la loro passata relazione non sia ancora un capitolo chiuso.

Alessandro Basciano, che è ormai a tutti gli effetti il fidanzato di Sophie Codegoni, non sapeva nulla e dopo questa scoperta, anche alla vista delle foto insieme, è apparso decisamente sorpreso. Ha anche chiesto spiegazioni sul perché non gli avesse rivelato il nome dell’ex fidanzato e lei lo ha rassicurato definendolo un capitolo concluso, a differenza di quanto vuole sostenere Fabrizio Corona.

Sophie Codegoni, la prima notte senza Alessandro Basciano

Ma il momento peggiore per Sophie Codegoni è arrivato con il verdetto del televoto flash aperto da Alfonso Signorini. Uscita Nathaly Caldonazzo perché la meno votata dal pubblico, i telespettatori hanno dovuto scegliere chi salvare tra lei, Basciano, Miriana Trevisan e Antonio Medugno. E hanno scelto di “fare fuori” proprio il suo fidanzato.





Sophie Codegoni era incredula ma le percentuali di voto parlano chiaro: Antonio ha ottenuto il 41% di voti, seguito da Miriana con il 32%,,16% di preferenze per lei e infine l’11% per il suo Alessandro. A pochi giorni dalla finale del GF Vip 6, dunque, il cerchio si stringe ancora. E la coppia nata nella Casa costretta a separarsi. Ovviamente l’ex UeD era molto scossa dopo aver accompagnato il fidanzato alla porta rossa.

Sophie:“Io avevo bisogno della distanza, ero già certa dell’amore che provo per Ale,ma ora,che mi manca già anche quando mi rompe le palle,capisco quanto forte sia, quanto io abbia occhi solo per lui: non ho mai provato, in tutta la mia vita, una cosa così forte” 🤍 #basciagoni pic.twitter.com/tVDjNAVf5f March 1, 2022

Legge la lettera e sfoglia le loro foto,mette il suo profumo sul cuscino,si mette al posto di Ale e piange…

L’amore.

💔😭🥺🤏🏼#basciagoni #gfvip pic.twitter.com/zpKeQsoKzn March 1, 2022

E finita la diretta, per la prima volta dopo mesi, si è trovata a dormire senza di lui. Sophie Codegoni si è lasciata trasportare dalla tristezza e dalla nostalgia in camera. Prima di addormentarsi si è messa nella sua metà del letto, ha spruzzato il suo profumo sul cuscino per cercare in qualche modo di averlo ancora vicino, ha sfogliato le loro foto e letto le lettera che lui le ha lasciato. A quel punto si è commossa fino a lasciarsi andare alle lacrime. Una scena che ha molto colpito i fan del programma e di questa coppia.