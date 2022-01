“Lascio il GF Vip”. Sonia Bruganelli ha deciso: “Ringrazio Signorni ma va bene così”. E c’è già un dopo

La scelta si è rivelata giusta: Alfonso Signorini ha voluto nel ruolo di opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. E lei non ha fallito l’appuntamento: sempre pronta a dire la sua a suon di battute taglienti senza risparmiare nessuno. Eppure lei stessa si definisce un “cuore di panna” in una lunga intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia del settimanale Chi. “Mi sento Jessica Rabbit: mi disegnano così, ma ho un cuore di panna. In passato ho perso così tante volte che ho una corazza d’acciaio. Quella del personaggio cattivo è una fiaba che mi hanno appiccicato addosso, o forse l’ho creata io…”,

Sonia Bruganelli è stata protagonista di una querelle con l’altra opinionista Adriana Volpe. Durante l’intervista ha spiegato che nel rapporto con la collega non ci sono margini di miglioramento. Eppure, tornando indietro farebbe tutto allo stesso modo. “Resto un’impunita, ma non mi pento di nulla. Adriana se l’è presa, ma diciamoci la verità: i rapporti tra noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani”.

Da poco il marito Paolo Bonolis è diventato socio della Sdl, l’agenzia di scouting di Sonia Bruganelli. Si tratta di una scelta precisa e cioè il progetto di riunire la famiglia e di recuperare il tempo perduto con Stefano il figlio di Paolo Bonolis nato dal precedente matrimonio con Diane Zoeller. “Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri. Così riuniremo la famiglia”, racconta Sonia Bruganelli.





Sul loro rapporto l’opinionista del GF Vip ha sempre una buona parola da spendere: “Noi due ci amiamo e ci vogliamo un mare di bene. Siamo andati oltre la definizione di marito e moglie. A volte è più semplice lasciarsi quando le cose non vanno noi invece abbiamo disinnescato e siamo ripartiti”. C’è anche spazio per parlare di futuro e Sonia Bruganelli è sicura: l’anno prossimo non sarà al GF Vip.

Il ruolo di opinionista nel reality di Alfonso Signorini le calza a pennello e la definisce un’esperienza nel complesso molto positiva: “Ho avuto la conferma che l’esperimento sociologico è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra”, spiega nell’intervista di Gabriele Parpiglia sulle colonne di Chi. Per il futuro però Sonia Bruganelli ha piani ben diversi: “Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GF Vip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò”.