Sonia Bruganelli è nel pieno delle polemiche. La moglie di Paolo Bonolis è stata travolta dalle critiche, subito dopo la comunicazione ufficiale da parte del ‘Grande Fratello Vip’ che ha annunciato che sarà la nuova opinionista del programma. Insieme a lei ci sarà anche Adriana Volpe, ma le attenzioni degli utenti si sono rivolte soprattutto sulla sua persona. E non è comunque la prima volta che viene attaccata duramente dal popolo del web, che spesso e volentieri l’ha punzecchiata e insultata.

Recentemente lei ha rivelato che il GF Vip “è un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata. Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia”. Quanto a Adriana Volpe il suo è un ritorno. La conduttrice ha già partecipato come concorrente al GF Vip. Ma vediamo cosa è accaduto a Sonia Bruganelli.

Dunque, l’arrivo di Sonia Bruganelli nel reality show di Canale 5 non è stato affatto accolto favorevolmente dal pubblico. C’è chi ci è andato giù pesante: “Non la sopporto, quasi quasi rimpiango Antonella Elia”, “Ma che vergogna, chi è”. In particolare, però, a catturare tutti è stato un velenosissimo commento di un altro hater, il quale è certo che dietro la sua nomina ci sia un motivo particolare e considerato inaccettabile. Staremo a vedere se la diretta protagonista risponderà alle accuse.





Sono stati per la precisione due i commenti più aggressivi, che hanno tirato in ballo anche Bonolis. A proposito del perché Sonia Bruganelli sia stata contattata da Alfonso Signorini, gli odiatori della rete hanno scritto: “Si trova lì solo perché è la moglie di Paolo Bonolis. Vedremo di che pasta è fatta”, “Più che sincera e vera, direi raccomandata. Praticamente una mezza sconosciuta, piazzata lì dal marito. Antipaticissima”. Critiche davvero sferzanti, alle quali si è ormai abituata da tempo.

Dopo aver pubblicato nei giorni scorsi una foto di lei pensierosa, c’erano state altre invettive contro Sonia Bruganelli. “Voi che avete tutto vi lamentate x poco e io disabile e sola sto zitta”. C’era stato poi chi addirittura era passato direttamente agli insulti: “Un po’ antipatica un po’ scema”. Insomma secondo qualcuno se sei ricca e famosa non ti puoi permettere di pubblicare foto e frasi non felici.