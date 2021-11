Sonia Bruganelli e Adriana Volpe affiancheranno Alfonso Signorini fino a marzo 2022. Ormai è ufficiale: il GF Vip 6 passa alla storia come l’edizione più lunga in assoluto del reality show. Come hanno reagito le due opinioniste alla notizia? In modo totalmente opposto. Se la conduttrice si è detta “entusiasta e felicissima” su Instagram, l’altra seppur con ironia ha fatto intendere di non essere proprio al settimo cielo.

“Edizione più lunga di sempre? Non sarà troppo?”, ha scritto Sonia Bruganelli accompagnando il post con diverse emoji che fanno il saluto. E da qui a metà marzo chissà quanti altri accessori favolosi regalerà al pubblico del GF Vip 6. In fatto di abiti la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di puntare su degli stilisti emergenti, ma su scarpe e gioielli le firme si sprecano.

Sonia Bruganelli, quanto costa il collier indossato al GF Vip 6

Non è una novità: Sonia Bruganelli ama il lusso e la moda. Soprattutto le scarpe e infatti già prima del GF Vip 6 non faceva mistero della sua immensa collezione di calzature su Instagram, dedicando sia post che video al guardaroba dedicato a décolleté, sandali e stivali. E a ogni puntata del reality sceglie un pezzo favoloso.





Per la 18esima diretta del GF Vip 6 Sonia Bruganelli ha dato un tocco di colore al look black indossando un paio di pumps fucsia di Casadei, il modello Blade con il tacco sottilissimo e metallico. Il prezzo? 369 euro. Ma niente – si fa per dire – in confronto ai gioielli scelti per la puntata in cui si è presentato con un abito nero con lo scollo leggermente a barca, le maniche corte e una gonna a ruota al ginocchio.

Al sobrio look total black, gioielli di lusso che non potevano passare inosservati. Soprattutto il collier rigido, messo anche in risalto da un elegante e tiratissimo chignon. Le fashion addicted più attente avranno riconosciuto subito che si tratta di un prezioso della nota collezione Love di Cartier. Per la precisione Sonia Bruganelli ha il modello in oro giallo 18 carati che sul sito ufficiale della gioielleria viene venduto a 14.500 euro.