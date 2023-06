Sono passati pochi giorni dall’annuncio della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli; un addio arrivato dopo 26 anni d’amore e tre figli sul quale, nelle ore scorse, si è aperto un nuovo capitolo. La coppia infatti è stata pizzicata insieme. Meno di una settimana fa, come detto, la notizia della fine della loro storia d’amore. “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”, ha raccontato a Vanity Fair.

“Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze”. Sempre nel corso della stessa intervista Sonia aveva raccontato il motivo del perché nei mesi scorsi aveva smentito il gossip di Dagospia.





Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis insieme al compleanno del figlio

“Per riprenderci quello che era nostro. Va bene essere giudicati perché siamo personaggi pubblici, ma potevamo anche essere separati da tempo e non volerlo dire. Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere. Ma nel fascinoso mondo di Pettegolandia la gente si attacca vampirescamente alle vite degli altri ignorando sentimenti, affetti, figli”.

Figli che continuano ed essere il motore delle loro vita. Sonia e Paolo lo hanno dimostrato nelle ultime ore: si sono ritrovati felici e sorridenti alla cena di compleanno del figlio Davide per festeggiare, insieme a pochi intimi, i 19 anni del ragazzo. Le immagini, pubblicate sul profilo ufficiale di Sonia hanno immediatamente scatenato i fan con commenti che sono fioccati. Che Paolo e Sonia Bruganelli restassero uniti nonostante tutto erano stati loro a dirlo.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati. Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”.