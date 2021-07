“Ho paura di aver sbagliato”. Sonia Bruganelli lo ammette: “È la cosa più trasgressiva che ho fatto”

Sonia Bruganelli, l’annuncio è definitivo e ufficiale. Dopo tante indiscrezioni, la notizia giunge a un ‘si’ definitivo. Nel futuro della nota imprenditrice, il piccolo schermo, con la nuova esperienza che la vedrà una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. Nel ruolo di opinionista insieme all’ec gieffina Adriana Volpe, Sonia Bruganelli non trattiene la sua gioia.

Tutto sulle pagine de Il Corriere della Sera dove la moglie di Paolo Bonolis conferma non solo il suo ‘si’ definitovo al programma ma anche la sua curiosità nell’inraprendere un’esperienza del tutto nuova per lei: “È un reality che mi ha sempre affascinato, un esperimento psicologico e sociale molto innovativo, sono sempre rimasta colpita dalle dinamiche delle persone in cattività. L’ho sempre seguito e alla fine ci sono cascata”.

Come opinionista, almeno per il momento, ma come concorrente? Sonia Bruganelli rivela la sua posizione in merito: “Ecco, già la domanda mi fa venire il dubbio di aver fatto una scelta sbagliatissima. Ma sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione”.





A capo della sua Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro!, Sonia Bruganelli afferma comunque che il reality con alla guida del timone Alfonso Signorini “è un diario segreto che leggono tutti, rappresenta quello che vorresti essere”.

E a proposito degli hater sempre pronti a puntare il dito contro di lei: “Molti fingono di essere diversi da quello che sono, ma tutti abbiamo una doppia faccia, e la nostra anima nera emerge violentemente con l’anonimato”. Dunque si augura di “non litigare” e questo perché: “Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto”.