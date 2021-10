Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: nemmeno a dirlo, anche durante l’undicesima puntata del GF Vip 6 Alfonso Signorini ha parlato di questo triangolo. Lasciata la fidanzata Greta per avvicinarsi a Sophie Codegoni, l’imprenditore sembra però che stia facendo più fatica del previsto a conquistare la fiducia dell’ex tronista di UeD, che al momento non si sbilancia più di tanto. Sophie ha confidato, infatti, di non volerlo illudere e dunque di voler procedere con cautela.

Gianmaria ha poi avuto la possibilità di apprendere in anteprima le dichiarazioni rilasciate da Greta al settimanale Chi: “Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori: a quello che diceva, a quello che dice la sua famiglia…Gianmaria ha tradito prima di tutto se stesso. E un po’ anche me. Non sa cosa vuole e si fa condizionare dagli altri”, ha raccontato l’ex di Gianmaria Antinolfi.

Soleil Sorge, la bomba su Sophie Codegoni: “L’ho vista…”

“Non mi sono mai sentita la sua fidanzata ma… nessuno sa quello che abbiamo provato. Hanno capito tutti che se Soleil gliene avesse data l’occasione, sarebbe stato con lei. Sa di avere un potere su di lui e usa questo potere. Se non fosse entrato nella casa noi staremmo insieme”, ancora Greta a Chi. Il vippone si è detto sorpreso e anche Soleil Sorge ha detto la sua in diretta.





Ma più tardi, a notte fonda, Soleil Sorge ha parlato molto con il manager. E per metterlo in guardia ha sganciato una vera e propria bomba su Sophie: “Vedo che da parte sua mi soffre, mi imita, fa le cose… alla prima si incattivisce. Io cerco di essere carina con lei a prescindere da te. Io ero lì a cena con sai chi… che le diceva di fare A, B, C, D davanti ai miei occhi e le mie orecchie”.





Per chi continua a dire che Soleil fa parte del teatrino, ancora una volta lucida tira fuori avvenimenti e persone e se ne fosse stata parte sicuramente non avrebbe mai fatto 😉 meditate gente.

Il teatrino 👑, Sophie e il fatto che soffra Soleil #gfvip pic.twitter.com/YJPhZcIkDz October 19, 2021

Soleil su Sophie: "L'ho vista provarci anche con Manuel, a mettere zizzania tra Manuel e Lulù, fa queste cose con leggerezza… lancia il sasso e nasconde la mano."#gfvip pic.twitter.com/3oLnseIVSX October 19, 2021

“Ma le ha detto che io l’avrei distrutta come personalità e l’unica cosa che doveva fare è discutere con me”, ha continuato Soleil Sorge. Quindi ha mirato dritto verso l’ex UeD e svelato che, secondo lei ci avrebbe provato con Manuel Bortuzzo mettendo in crisi il suo rapporto con Lulù Selassiè: “L’ho vista provarci anche con Manuel, a mettere zizzania tra Manuel e Lulù, fa queste cose con leggerezza… lancia il sasso e nasconde la mano”.