Soleil Sorge si è presto imposta come grande protagonista al GF Vip 6: è già l’inquilina più chiacchierata, dentro e fuori la Casa. Anche nell’ultima puntata del reality andata in onda Alfonso Signorini le ha dato ampio spazio, visto che dopo la bufera sulla frase rivolta ad Ainett Stephens, Samy Youssef e Alex Belli e tacciata di razzismo la ex corteggiatrice di UeD è stata isolata da diversi vipponi.

E poi il rapporto con Gianmaria Antinolfi, con cui Soleil Sorge ha avuto una relazione mesi fa. Il loro rapporto al GF Vip 6 è stato immediatamente caratterizzato da alti e bassi: prima sereno, ma era solo calma apparente perché gli scontri feroci, con tanto di accuse gravi, non sono tardati ad arrivare. In diretta Soleil Sorge ha avuto anche un faccia a faccia con l’attuale fidanzata dell’imprenditore campano, Greta e, ma era prevedibile, la loro chiacchierata è stato tutt’altro che tranquilla. Ora comunque i rapporti con Gianmaria Antinolfi sembrano tornati alla normalità, di civile convivenza insomma.

Soleil Sorge, il coinquilino si dichiara: “Provo qualcosa per lei”

Poi Soleil Sorge, bellissima e con un bel caratterizzo, ha conquistato Tommaso Eletti nella Casa. L’ex vippone fuori ha rivelato di essere rimasto molto colpito “perché in parte è simile a me perché è un po’ matta, è intelligente, è carismatica, è simpatica. Mi ci sono trovata molto bene. Per lei ho avuto una piccola cotta per lei. Se c’è stato un bacio? No, ma magari”. Ma l’ex Temptation Island non è stato l’unico.





Soleil Sorge ha fatto un’altra vittima al GF Vip 6 perché nelle ultime ore anche Nicola Pisu ha rivelato all’amico Davide Silvestri di avere un interesse per lei: “Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene. Lei secondo me lo sa già”.

Ma con Soleil Sorge Nicola Pisu non vuole “fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”. Davide gli ha consigliato di “ad andare ad uno step oltre. Sempre però non esagerando in quello che fai. Ma prima di provare a baciarla devi essere sicuro che non si tiri indietro. Questo devi capirlo tu e non posso dirtelo io”.