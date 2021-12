Soleil Sorge da una settimana è senza Alex Belli al GF Vip 6 e nella nuova puntata ha potuto rincontrare di nuovo il suo “amico”. Non solo lui: nella 29esima diretta anche mamma Wendy. I tre si sono visti fuori dalla famosa porta rossa: “L’unica cosa che io posso dire è che io voglio molto bene a Soleil e lo ripeterò all’infinito”, ha esordito l’attore rivolgendosi a entrambe.

“Non ho barriere, non ho niente. Mi spiace che tu stia male, ti ho già spiegato che ho dovuto fare una scelta, inutile tornarci sopra. Io non ho mai criticato Soleil, mi assumo le colpe di tante cose, ma io voglio bene a Soleil”. Che ha poi chiesto espressamente ad Alex Belli delle scuse per “le pessime scene che tu e tua moglie state facendo”.

Soleil Sorge, prezzo e marca dell’abito-giacca

Anche la mamma di Soleil Sorge si è detta per nulla convinta del suo modo di porsi e alla fine Alex Belli si è assunto le sue responsabilità dicendo che se doveva esserci una colpa non era dell’influencer. Che per la puntata natalizia del GF Vip 6 (questa settimana salta l’appuntamento del venerdì ndr) ha scelto un look total black, dunque per niente “a tema”.





Soleil Sorge ha puntato sulla sobrietà ma ancora una volta su un capo firmato e costosissimo per la diretta del reality. Dopo stampe animalier e cerchietti gioielli, ha scelto un abito-giacca corto, lineare ed elegantissimo con l’abbottonatura a portafoglio. È firmato Dolce&Gabbana corto e costa 2.250 euro.

Sugli accessori, invece, Soleil Sorge ha fatto delle scelte decisamente meno “formali”. La regina di stile del GF Vip 6, che più tardi si è cambiata per la coreografia, ha coordinato orecchini e scarpe, nel dettaglio dei maxi pendenti di cristalli silver di Marina Fossati e dei sandali alla schiava neri gioiello con tacco a spillo e laccetti intorno alla caviglia tempestati di brillantini. Infine, rossetto rosso fuoco sulle labbra. Bellissima come sempre.