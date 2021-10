Negli ultimi giorni al GF Vip 6 si è fatta sempre più forte la complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo il bacio per finta, per il cosiddetto ‘kiss freeze’, occhi puntati su questa amicizia molto speciale nella Casa. In diretta hanno entrambi ammesso di avere uno splendido rapporto, ovviamente di amicizia, poi in confessionale l’attore ha rincarato la dose. Ha rivelato che Soleil Sorge gli piace davvero.

“Non ti devo nascondere che a me piace – ha detto agli autori in confessionale – Questo è vero, mi piace la sua presenza, mi piace tanto averla accanto a me”. E dal commento di lei sembra essere ricambiato: “Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi boh, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…”.

“Chi è il fidanzato misterioso di Soleil Sorge”

Ma di fatto al di là di una grande complicità non c’è nulla tra Alex Belli e Soleil Sorge. Anche perché lui è sposato da poco con Delia Duran e poi, ricordano gli esperti di gossip, forse anche lei fuori è impegnata. “Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente.. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri”, e parole dell’influencer.





E ora, a distanza di settimane da questo intervento, il gossip tira fuori nome e cognome del presunto, misterioso fidanzato di Soleil Sorge che ha ammesso di essere “innamoratissima” fuori dalla Casa come dice nel video in fondo. Arriva tutto dal sito Very Inutil People che avrebbe scoperto l’identità dell’uomo attraverso Deianira Marzano: “Stando alle segnalazioni che emergono dal web il misterioso fidanzato sarebbe Carlo Domingo, noto imprenditore, titolare della Domingo Comunication, agenzia di comunicazione seguita da molti influencer su Instagram”.

E come si legge dalle sue ultime Storie di Instagram qui sopra, con tanto di foto insieme che risale allo scorso agosto, l’esperta di pettegolezzi Deianira Marzano conferma questa relazione tra Soleil Sorge e l’imprenditore. Si parlerà in puntata di queste segnalazioni che stanno facendo il giro della rete? Anche perché nelle ultime ore l’influencer, incalzata da Giucas Casella, ha confermato di essere “innamoratissima”.