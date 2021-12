“Tu la conosci Claudia?”. Ve lo ricordate il film con Aldo, Giovanni e Giacomo? Sicuramente uno dei più divertenti del trio che ha fatto ridere gli italiani, ma anche riflettere. Già, perché la storia parla del ‘casino’ che crea l’arrivo di una donna in mezzo a tre amici. Ora, il rapporto uomo-donna, si sa, è tutto fuorché lineare e sereno. Se poi aumentiamo il numero dei soggetti coinvolti la questione si complica. E pure parecchio. Ma non tutti la pensano così, evidentemente.

Ad esempio all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ne abbiamo viste parecchie. Fidanzati e arrivano e si sfidanzano. Single che si fidanzano. Coppie che vanno e vengono. Insomma, niente di più e niente di meno di quello che succede là fuori. Solo che qui ci sono le telecamere. E allora giù con gli improperi e i “Ma vi rendete conto?” del pubblico pagante. Sentite, tanto per parlare di un caso concreto e recente, cosa ha detto Soleil Sorge a proposito del suo rapporto con gli uomini. Due uomini, per l’esattezza.

Soleil Sorge e Alex Belli hanno avuto una storia prima che l’attore tornasse dalla moglie Delia Duran. Ieri, mercoledì 29 dicembre, l’influencer si è confidata con Nathalie Caldonazzo e ha dichiarato: “Se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più… io ho un’altra persona fuori di cui sono innamorata. Non ho mai nascosto che, senza offesa, ho una persona fuori che non vedo l’ora di vivermi”.





Soleil infatti ha un fidanzato che l’aspetta fuori dal GF Vip 6, ma su Alex Belli ammette: “Mi sono innamorata ma non posso dire che è il mio fidanzato ma sono innamorata persa di questa persona in un periodo così breve… probabilmente se fossi stata single e anche Alex avremmo provato. Era talmente alchemica che ci poteva stare. Provare due cose intense nello stesso momento si, però non mi avrebbe mai escluso l’altra”.

Confessione forte quella di Soleil Sorge a Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip: “Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa e mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due. Uno mi completava una cosa uno l’altra”.

Poi Soleil conclude: “Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono imposta di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto anche a lui e sono rimasta con quello che non lo sapeva. Per decidere comunque ho rinunciato a qualcosa. È stata una lezione anche quella, ho imparato tanto”. Qui c’è il VIDEO della chiacchierata tra Soleil e Nathaly. E a voi, una cosa di questo tipo è mai capitata?