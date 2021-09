Soleil Sorge, mezza Casa contro. La ex corteggiatrice di UeD e oggi influencer continua a far parlare di sé e ancora una volta non bene. Di sicuro è una di quei vipponi chiamati proprio per mettere pepe nelle dinamiche del GF Vip 6 e diciamo che finora il suo atteggiamento non ha deluso le aspettative.

E chi la vorrebbe fuori, dovrà forse aspettare parecchio visto che Soleil Sorge è una delle concorrenti preferite di Sonia Bruganelli, che infatti continua a salvarla: all’inizio del reality lei è sempre la sua scelta quando le si chiede di individuare un inquilino della Casa a cui dare l’immunità. Ma nelle ultime ore una sua frase infelice ha fatto infuriare il pubblico e anche diversi suoi compagni di avventura. In breve Soleil Sorge si è intromessa a gamba tesa in una discussione tra Alex Belli, Ainett Stephens e Samy Youssef facendo però uno scivolone per cui ora molti invocano la squalifica.

Raffaella Fico e non solo contro Soleil Sorge

Quando i tre hanno alzato i toni, Soleil Sorge ha cominciato a lamentarsi, pronunciando una frase infelice: “Ma non c’è bisogno che urlate, veramente. Cosa hai da urlare?! Vacci a parlare tranquillamente. Basta urlare, sembrate delle scimmie”. Di fronte a queste parole, Ainett Stephens è sbottata e poco dopo anche Samy Youssef. Ma quella frase è stata oggetto di particolari critiche anche da parte di Raffaella Fico.





Anche Jessica Selassié ha criticato Soleil Sorge dicendole: “Guarda modera le parole perché rivolgersi così ad una persona che non è nata in Italia è razzismo”. A rincarare la dose, poi, Raffaella Fico: “Per me rivolgersi a ad Ainett e Samy chiamandoli scimmie è abbastanza offensivo, per me è grave, non puoi dire scimmietta, guardate che è un’offesa razzista, bisogna prestare attenzione alle parole che si dicono”.

RAFFAELLA SPILLA CONTRO SOLEIL ACCUSANDOLA DI RAZZISMO STO URLANDO FINALMENTE LE DINAMICHE 😭😭😭😭 #GFvip pic.twitter.com/tlc5qO2erH September 29, 2021

Nonostante Soleil Sorge abbia più volte ribadito, secondo la principessa, che il suo non voleva essere un commento razzista, la sua frase non è stata percepita in questo modo dagli altri inquilini della Casa che hanno subito sottolineato la gravità della situazione. E Ainett: “Già me la immagino Sonia che proverà a difenderla. Se Sonia la difenderà la gente capirà. Voi pensate che a casa i telespettatori sono scemi? Per questo non può andare in nomination Soleil, Perché va fuori immediatamente”.