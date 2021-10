Si preannuncia incandescente la nuova puntata del ‘GF Vip 6’, in onda nella serata di lunedì 25 ottobre su Canale 5. E la grande protagonista dovrebbe essere ancora una volta Soleil Sorge. Indiscrezioni delle ultime ore hanno fatto riferimento ad un incontro bomba che potrebbe tenersi in diretta. E ovviamente, tenendo conto che chi dovrebbe entrare è in polemica con la gieffina, si possono facilmente prevedere momenti di altissima tensione. E per Alfonso Signorini sarà dure mantenere il controllo.

Intanto, grazie ad un gioco e al momento del freeze, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e naufraga dell’Isola dei Famosi è saltata in braccio ad Alex Belli e i due si sono baciati. Anche Francesca Cipriani è rimasta molto sorpresa nel vedere il bacio tra i vipponi: “Oddio ma si sono baciati in bocca”. Chissà se la moglie di lui Delia Duran, non interverrà come promesso. Ma non sarà questo il problema principale per la vippona, che potrebbe incontrare un’altra persona con la quale potrebbe litigarsi.

Per Soleil Sorge, stando a quanto riferito dal sito ‘361magazine’, è in vista un incontro bomba nella Casa più spiata d’Italia: “L’influencer italo-americana, secondo quanto riportano gli audio e gli screenshot riportati da questa persona, avrebbe aiutato l’ex amico a mettere in scena la finta aggressione, sostenendolo, supportandolo e dandogli persino suggerimenti su come rendere verosimile la farsa architettata ad hoc. Uno sviluppo inedito ma ben poco inaspettato, che preannuncia nuovi scenari”.





Dunque, Soleil Sorge dovrebbe avere un confronto con Marco Ferrero, conosciuto da tutti con il nome di Iconize: “Lascia ben sperare in un confronto tra i due durante la puntata di lunedì 25 ottobre. Pubblico e web sono certi che Soleil sia protetta dalla produzione del Grande Fratello Vip e che difficilmente potrà esserci un confronto diretto e pubblico tra la gieffina e Iconize perché Soleil è falsa, ha ragione Marco. Avrà pure sbagliato, ma lei lo ha istigato e aiutato ed è complice, quindi non la massacreranno”.

Il web non crede a questo confronto, ma non è ovviamente da escludere che Signorini possa far incontrare Soleil Sorge ed Iconize. ‘361magazine’ ha aggiunto: “Soleil e Iconize devono al pubblico un confronto senza veli e censure, che possa fare chiarezza sulla faccenda e possa dare ad Iconize il giusto riscatto. In questo caso, obbliga Soleil ad assumersi la responsabilità”. Non resta che attendere la puntata.