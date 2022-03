Si torna a parlare della vita privata di Soleil Sorge fuori dal GF Vip. E stavolta, quello che ha scoperto Alfonso Signorini ha lasciato tutti senza parole. In effetti la giovane ha sempre dichiarato di essere sentimentalmente impegnata fuori. Tuttavia ha sempre dichiarato di non avere la possibilità di fare nome e cognome. Insomma, la Sorge ha fatto capire a tutti che il nome di questa persone è in qualche modo intoccabile. A questo punto, insospettito più che mai, il direttore di Chi ha sguinzagliato i suoi segni migliori per scoprirlo. Alla fine Alfonso c’è riuscito e durante la diretta del 3 marzo 2022, lo ha comunicato alla diretta interessata.

Ma incredibilmente, una volta scoperto il nome, anche Alfonso Signorini ha deciso di non rivelare l’identità di questa persona. A questo punto il padrone di casa precisa che la gieffina si è sempre mantenuta sul vago, al riguardo. Soleil Sorge ogni tanto si sente sicura che questa persona sia fuori ad attenderla, mentre altre volte no. Certo è che non ha mai ricevuto nessun segnale da fuori e questa cosa le fa male. Signorini racconta a tutti che inizialmente non credeva ci fosse davvero qualcuno fuori.

Con il tempo è arrivato alla verità, con tanto di nome e cognome. Per far capire alla Sorge che parlavano della stessa persona, Signorini ha iniziato a raccontare qualche dettaglio succoso. Alfonso dice che questa persona ha cancellato tutti i suoi profili social prima dell’entrata di Soleil Sorge nella casa.





Ma non è finita, perché per Alfonso Signorini, l’uomo in questione avrebbe fatto cancellare anche le sue foto da Google (in cui c’era anche Soleil Sorge?), sborsando una cifra abbastanza alta. E ancora: sembra che la sua occupazione sia lontanissima dal mondo dello spettacolo. “La sua famiglia è impegnata nella sua attività imprenditoriale”, racconta poi il conduttore.

Ma non è finita perché Signorini dice che l’iniziale del fidanzato della Sorge dovrebbe essere la ‘C’: “C-S qualsiasi cosa succeda là dentro, sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me”. Questo si dicevano Soleil Sorge e l’uomo misterioso poco prima della sua entrata al GF Vip.