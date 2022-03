Soleil Sorge è stata eliminata dal GF Vip 6 a un passo dalla finale, nella diretta di lunedì scorso. Ma tanti hanno notato che non è andata subito in studio dopo il verdetto letto nella Casa da Alfonso Signorini. Di solito infatti una volta usciti i concorrenti vengono portati in studio, incontrano il conduttore e gli opinionisti e poi sono liberi di riprendere i propri cellulari e incontrate amici e parenti.

Ma non è stato questo il caso di Soleil Sorge. Era tardi, l’una di notte quando ha scoperto di dover abbandonare il reality show e ha fatto il suo ingresso trionfale nel Palastudio nella diretta di giovedì, quella che ha visto l’eliminazione di Manila Nazzaro e Sophie Codegoni. Ma perché nelle 48 ore successive si sono perse le sue tracce?

Soleil Sorge, cosa è successo dopo l’uscita dal GF Vip 6

A raccontare come sono andate le cose è stato il giornalista Gabriele Parpiglia a Casa Chi, come riporta il sito Biccy. “No non c’è nulla nemmeno sui suoi profili è verissimo. Che cosa è successo esattamente quando è stata eliminata? Soleil Sorge è stata portata via dalla sicurezza ed è rimasta chiusa senza cellulare e senza mezzi di comunicazione per tre giorni”.





Poi, com’è ormai noto, a Soleil Sorge “è stata proposta l’offerta per partecipare a La Pupa e il Secchione Show”. Dov’è adesso? “Attualmente si trova nella villa romana dove gireranno il programma di Barbara. Quindi ha accettato e sarà lei uno dei giudici del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. Quindi posso dirvi che ha accettato”.

E ancora, sempre Parpiglia: “Come mai le hanno tolto il telefono prima di fare La Pupa e il Secchione? Quando devi fare gli incontri con i concorrenti rimasti in gioco puoi vedere dei film e leggere dei libri, ma non devi vedere nulla dei social, così da mantenere il tuo pensiero e non farti influenzare. Devi mantenere la stessa adrenalina, ma in questo caso c’era anche la discussione dell’offerta per partecipare al programma di Barbara D’Urso. Qui siamo allo stesso sequel che ha avuto Tommaso, sono otto mesi di televisione continui”. Insomma, rivedremo molto presto Soleil Sorge in tv.