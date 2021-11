Soleil Sorge, impossibile non parlare ancora del rapporto con Alex Belli e dell’incontro con Delia Duran davanti alla porta rossa del GF Vip 6. Nella diretta di lunedì 8 novembre 2021 Alfonso Signorini ha parlato ancora con la “coppia di amici” della Casa e soprattutto ha mostrato loro l’intervento della moglie dell’attore a Pomeriggio Cinque. Un solo frame in realtà che però è bastato e avanzato a Soleil Sorge.

“Gatta morta? Più viva che morta – le parole della modella sull’influencer nel salotto di Barbara D’Urso – Si tratta di una gatta che sa come aggredire le persone. Ha una doppia faccia. Non l’ho vista così con Alex, ma anche con altri. Direi che sa bene come rigirare le frittate. Lei doveva fermarsi, invece è andata oltre con mio marito”. Delia Duran è stata al contrario più comprensiva col marito: è anche scoppiata a piangere e detto di aver già perdonato Alex Belli.

Soleil Sorge, lo sfogo nella notte su Delia Duran

“Non è facile, siamo esseri umani che possono sbagliare – ha aggiunto Delia Duran a Pomeriggio Cinque – Lui avrà anche sbagliato, ma io gli sto dando una seconda possibilità. Ha le sue debolezze e mancanze d’affetto. Per questo avrà anche sbagliato”. In diretta Soleil Sorge è stata piuttosto tranquilla, ma dopo la puntata ha parlato con Alex Belli interrogandosi sulle parole sentite a Pomeriggio Cinque.





“Conosco Barbara e so cosa è successo, quello era un momento di tensione – ha detto Soleil Sorge – Si vedeva che la D’Urso non era serena e non rideva. Delia mi stava attaccando sicuramente. Quello che ha detto non è bello. Evidentemente anche se sono passati dei giorni, lei pensa le stesse cose. Se lei avesse fatto dei passi indietro avrebbero fatto vedere quello. Invece da Barbara ha detto le stesse cose e per questo me le hanno fatte vedere. Era una cosa di oggi pomeriggio, perché sabato la D’Urso non va in onda. Quindi a mente fredda da venerdì a oggi invece di riflettere e calmarsi continua su quella linea. Lei ha preso una strada chiara contro di me, così tanto da ripetere tutto a Pomeriggio Cinque”.

Parliamo di #GFVIP a #Pomeriggio5, ci ha raggiunto in studio anche Delia Duran dopo il confronto con Soleil:

"È una gatta più viva che morta, sa come aggredire le persone e ha una doppia faccia" 💥🔥 pic.twitter.com/H27MKGwCLH November 8, 2021

E ancora: “Non sono una gatta morta e mai lo sono stata. Ad offendermi così ci passa male lei. Alla prima volta la tollero, la seconda cerco di stare calma, se ricapita una terza però basta. Se continua ad attaccare io inizierò a difendermi. Io non ci sto più a prendermi le frecciatine e stare zitta, non soffro più in silenzio. Non esiste che una in tv mi insulti. La prima volta che mi attacchi sono buona, la seconda già mi stanco, poi la terza volta che mi diffami mi arrabbio”, ha concluso Soleil Sorge.