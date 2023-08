Com’è andato il debutto di Soleil Sorge in Rai? Dopo l’addio a Mediaset e le tante polemiche su tv spazzatura e GF Vip (ricordate il triangolo no? Ma sì, quello con Alex Belli e la di lui ‘moglie’ Delia Duran, ndr) l’influencer è sbarcata nientepopodimenoche sulla tv pubblica. Lo ha fatto conducendo non una bensì due rubriche tutte sue nel programma “Felicità 2023“, con Pascal Vicedomini e un tema che ogni anno cambia: quest’anno si parla di amicizia e rispetto.

Il programma, che è iniziato lo scorso 5 agosto, va in onda su Rai2 ogni sabato mattina a partire dalle 12 e sarà trasmesso fino al 16 settembre. E la bella e tosta bionda Soleil Sorge parla di cinema con Enrico Vanzina e poi di benessere e salute con il professor Lorenzetti. Ma come sono andate le prime puntate? Andiamo a scoprirlo.

L’entusiasmo di Soleil e la nuova avventura in Rai

Prima di esordire in Rai Soleil Sorge aveva dichiarato: “Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà delle tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota”. Subito dopo anche la produttrice tv nonché ex opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli aveva commentato sui social: “Lo sapevo. E questo è solo l’inizio“.

E gli ascolti come sono andati? Come riportato da TvBlog nella mattinata su Rai 1 “Il meglio di Weekly” ha raggiunto 746mila spettatori (18,73% di share), “Il meglio di Buongiorno Benessere Estate”, invece, 628mila (15,39%). Linea verde Tour ha totalizzato un milione e 16mila telespettatori (16,53%), mentre Linea verde Sentieri 1 milione e 868mila (21,07%), e 2.041.000, 19,05%. Su Rai 2 è andata in onda la gara Australia-Francia valevole per i Mondiali di Calcio femminile (257mila, 6,15%).

E “Felicità”? Beh il programma con Soleil Sorge, al suo secondo appuntamento (VIDEO) ha registrato 266mila telespettatori, cioè uno share del 3,27%. Sul web c’è chi grida al miracolo “Soleil Sorge: la conduzione di “Felicità 2023” conquista pubblico e critica” titola Il Sussidiario. E voi, la pensate allo stesso modo? Come giudicate questa ‘seconda vita televisiva’ di Soleil dopo i fasti del GF Vip?

