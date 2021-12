Sempre nell’occhio del ciclone, per Soleil Sorge ora si mette male. La gieffina è infatti entrata in rotta di collisione con altre protagoniste della casa tra cui la neo entrata Eva Grimaldi. Una scelta, quella di Eva, dettata dalla voglia di mettersi in gioco come aveva detto in una recente intervista. “Entro nella casa del GF Vip 6. È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre, per le Feste”.



“E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”. Eva Grimaldi, insomma, sembra decisa a lasciare il segno sull’edizione numero 6 del GF Vip. Cosa che sta facendo per ora Soleil Sorge che pare abbia già dimenticato Alex Belli. Soleil infatti potrebbe cedere alle lusinghe di Alessandro Basciano, anche lui da poco entrato nella Casa.



La prova? Una notte trascorsa tra abbracci e complicità che potrebbero presagire qualche sorpresa in più per il futuro dei due gieffini. Utenti che già sembrano cantare vittoria sul web e che non fanno che diffondere le immagini che ritraggono i due gieffini abbracciati mentre dormono. Il dettaglio dell’intera vicenda? Pare che Soleil Sorge non si sia resa conto di aver dormito abbracciata all’ex corteggiatore.







Di certo Soleil Sorge si è accorta di qualcosa che non le sta bene. Si è lamentata infatti con le altre concorrenti per la posizione che le è stata data nel balletto seguito da Carmen Russo. Carmen che ha sottolineato: “Non mi puoi spiegare, io devo vedere le persone nella danza, non ci sono discorsi che si devono vedere, diglielo Valeria”.



E ancora: “Ragazzi ma per una posizione? Sophie ma io devo vedere…adesso mi fate vedere le posizioni, Soleil Sorge dovrebbe essere lì, ha detto che vuole entrare dopo il primo passo. Mi dovete simulare tutto il balletto senza musica”. Poi ha preso la parola Eva Grimaldi. “Quando torno me la trovo qui. Io non mi sposto dalla mia posizione. Per colpa sua dobbiamo fermarci. Vuole fare quello che vuole lei”.