Era scritto che la nuova diretta del GF Vip 6 sarebbe stata in larga parte dedicata a Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Il triangolo che in tutti questi mesi ha dominato le dinamiche della Casa si è fatto più complicato negli ultimi giorni, fino a raggiungere l’apice sabato sera, con il bacio appassionato tra l’influencer e la modella che ha cambiato tutto.

Poi il colpo di scena: fuori Alex Belli. L’attore doveva restare due settimane ma come annunciato da Alfonso Signorini è uscito lunedì sera, quindi dopo solo 7 giorni. Ma credendo di avere più tempo, l’amico speciale di Soleil Sorge aveva addirittura organizzato un nuovo scambio di fedi con la moglie: “Quando io sono lontano da Delia mi sento perso e così anche lei. Avevo una lama nel cuore che mi distruggeva, grazie per avermi fatto tornare”.

Alex Belli lascia la Casa, la reazione di Soleil Sorge

“Esco con la consapevolezza che il nostro amore è più forte di qualsiasi cosa e che l’amore vince su tutto. Sono caduto, sono imperfetto, contrastante, ma tra noi c’è un amore incredibile”, ha continuato Alex Belli. Ma Delia Duran non ha voluto seguirlo: “Io mi sento più sicura di me stessa, sono super felice che mi avete dato l’opportunità di confrontarmi con i miei mostri e le mie incertezze. Voglio rimanere per me”.





Alex Belli a quel punto ha insistito e chiesto a Delia Duran di rimettere la fede che aveva tolto ma è Alfonso Signorini a bloccare tutto: “Alex lo scambio delle fedi lo farete fuori quando avrà più senso”. Arriva così il momento di uscire definitivamente dalla Casa ma Soleil Sorge si rifiuta di salutare l’attore. Una reazione che dice tutto sul loro rapporto.

“Lui è venuto qui non per salvare il suo matrimonio ma per far esporre me. Non è vero, c’è stato un momento di confusione, lì per lì ero frastornata”, la reazione a caldo di Soleil Sorge. E quando Alex Belli in barba al regolamento rientra nella Casa a salutare tutti gli altri concorrenti nessuno però lo accompagna vicino alla porta. “È vergognoso! È completamente al di là delle regole, una persona che fa totalmente l’opposto di quello che sono le regole è solo brutto esempio”, il commento di Aldo Montano dallo studio.