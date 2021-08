“Decisione irremovibile”. Brutta notizia per Simona Ventura e Paola Perego. I loro piani stravolti

La notizia che non ti aspetti è purtroppo arrivata e sicuramente Simona Ventura e Paola Perego non l’avranno presa bene. Le due conduttrici e amiche hanno dovuto fare i conti con una comunicazione, che ha rattristato anche il pubblico. Nessuno si aspettava questa novità, ma purtroppo gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Precisiamo comunque che fortunatamente per loro non si tratta di una situazione irreparabile, ma i loro piani sono stati inevitabilmente stravolti in maniera inaspettata.

Simona Ventura e Paola Perego condurranno insieme la trasmissione ‘Citofonare Rai2’ tutte le domeniche. A parlare del nuovo programma della televisione pubblica italiana era stata la Perego: “Vogliamo regalare spensieratezza e leggerezza alle famiglie che si preparano al pranzo della domenica”. Ma ecco arrivare adesso una doccia fredda per tutti i telespettatori, che non vedevano l’ora di ammirarle nel piccolo schermo. Andiamo dunque a capire cosa è successo in queste ore bollenti.





Secondo quanto scritto dal sito ‘DavideMaggio.it’, ‘Citofonare Rai2’ di Simona Ventura e Paola Perego doveva avere il suo start il 19 settembre. Invece non sarà così perché il programma è stato posticipato di quasi un mese. Si partirà dal 3 ottobre. Uno slittamento che non era previsto nel palinsesto iniziale della Rai, ma che purtroppo è avvenuto. Ignoti al momento i motivi che hanno portato ad assumere questa decisione. Nessuna variazione per quanto riguarda l’orario: conduzione dalle 11.10 alle 13.

