“Te lo devo chiedere”. Totti è lì, Simona Ventura boom: le prime parole dopo l’addio a Ilary

Simona Ventura e Totti, le prime parole in tv. La separazione tra la popolare conduttrice e l’ex capitano della Roma è il gossip dell’estate 2022 e ovviamente i protagonisti (Francesco Totti e Ilary Blasi, ma anche la presunta nuova fiamma del Pupone, la 34enne Noemi Bocchi) sono diventati i bersagli di giornalisti e paparazzi.

A marzo, quando uscirono le prime voci di crisi e la presenza della Bocchi nella vita di Francesco Totti, Simona Ventura commentò il fatto scatenando la risposta di Ilary Blasi: “Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia. Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”.





Simona Ventura e Totti, le prime parole in tv a La partita del cuore

Di tutta risposta Ilary Blasi commentò le parole di Simona Ventura con un lapidario: “Simona Ventura mi ha manifestato solidarietà. È vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh!”. Passati i mesi, nonostante le smentite, è arrivato l’annuncio ufficiale della separazione con due comunicati stampa pubblicati dall’agenzia Ansa.

Simona Ventura tornò sull’argomento spiegando che “Francesco invece è stato molto carino con me, dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo”. “La separazione porta sconquasso in qualsiasi famiglia, specialmente se ci sono figli. – aveva commentato dopo la notizia dell’addio – E il fatto di aver cercato una strada per non farli soffrire è lodevole. Comunicarlo è molto utile, perché blocca all’istante le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. È un atto di responsabilità”.

Simona Ventura e Totti sono stati i protagonisti di una breve intervista a bordo campo poco prima del via della Partita del cuore andata in onda mercoledì 7 settembre su Rai Uno. Le prima parole del Pupone dopo la notizia della separazione da Ilary Blasi sono state intercettate da SuperSimo. “Senti un po’ Francesco, ma toglimi una curiosità, dove sei stato questa estate? Non ti abbiamo proprio visto“, ha chiesto ironica la conduttrice. Francesco Totti ha dribblato con arte: “Sono stato a casa mia, a Sabaudia, come sempre, a dire la verità“.

“Nemmeno fosse la mia migliore amica!”. Ilary Blasi gela Simona Ventura