Non c’è pace per Ilary Blasi e Francesco Totti dopo la bomba sulla loro presunta crisi lanciata qualche settimana fa da Dagospia. La loro storia dura ormai da 20 anni e, nel corso del tempo, sono diventata una delle coppie più amate e seguite del jet set. “Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un mese: “Sono in crisi, si sono lasciati”, aveva ironizzato la conduttrice ospite di Michelle Hunziker.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto Francesco Totti su Instagram poco dopo la bomba lanciata da Dago. E ancora: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.





Ilary Blasi, Simona Ventura commenta la crisi con Totti e lei risponde

Anche Ilary Blasi ha parlato del ‘caso’ con Chi: “Ho letto… Perché quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi. E, francamente, non abbiamo capito perché sono state dette e scritte. In 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere”. Ora ci si è messa anche Simona Ventura a commentare la il gossip lanciato da Dagospia, cosa che però non è piaciuta per niente alla conduttrice dell’Isola dei famosi.

“Leggendo (e sentendo) della ‘presunta‘ separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, vorrei dare qualche consiglio non richiesto, dovuto all’esperienza. – ha scritto Simona Ventura su Instagram – La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni”.

“Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche’, soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo! Nel mio piccolo vi abbraccio forte e vi auguro, dopo la tempesta, di ritrovare affetto e amicizia. Si può non essere più sposati ma si può (e si deve) essere buoni genitori! Buona fortuna”, ha concluso Simona Ventura.

La risposta di Ilary Blasi è stata immediata. In un’intervistata rilasciata al Fatto Quotidiano, la conduttrice ha replicato: “Simona Ventura mi ha manifestato solidarietà. È vero, come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh!”.

