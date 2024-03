Beatrice censurata su Cesara Buonamici. In queste ore il pubblico a casa si è infuriato per una censura messa in atto dal Grande Fratello durante uno sfogo dell’attrice e prima finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Mentre la Luzzi si trovava in veranda insieme a Letizia Petris e Paolo Masella, la regia le ha staccato il microfono mentre parlava dell’opinionista.

Nonostante la censura il discorso di Beatrice Luzzi si è capito e sui social la maggior parte del pubblico ha anche condiviso il suo pensiero. La giornalista del TG5 è stata chiamata da Per Silvio Berlusconi come opinionista di questa edizione del Grande Fratello ma a quanto si legge sui social, e non solo, sembra che il suo operato non sia stato apprezzato. Ma vediamo cosa è successo nella casa e perché la regia ha deciso di censurare le parole di Beatrice Luzzi.

Leggi anche: “Ecco perché batto i piedi quando c’è Perla”. Grande Fratello, Alessio alla fine lo confessa: Anita senza parole





Beatrice Luzzi parla di Cesara Buonamici ed è censurata dal Grande Fratello

Si sa bene che l’opinonista del Grande Fratello non ha mai avuto un occhio di riguardo verso Beatrice Luzzi e ha sempre criticato ogni sua mossa nella casa. Un continuo attacco quello di Cesara Buonamici, che la scorsa settimana non ha esitato a prendere le difese di Anita dopo uno scontro con l’attrice di Vivere.

“Sto molto male per le lacrime di Anita, è stata trattata male da Beatrice per quella serie di parole. Non c’è bisogno di dire a una ragazza, che potrebbe essere sua figlia, ‘cattivissima, feroce, perfida, non hai cuore’. Non capisco perché ti devi accanire contro Anita, che in tutto questo percorso ti ha tenuto testa, benché abbia certamente per motivi di età e di esperienza meno strumenti dei tuoi, io sinceramente non ti capisco”, aveva detto in puntata scatenando la risposta di Beatrice.

“Non vorrei fare l’elenco perché il pubblico lo conosce molto bene. Per mesi me ne ha dette tante, sono stata presa da bersaglio come madre”, aveva risposto Beatrice Luzzi, difesa sui social anche da Marco Bellavia. “Stasera Beatrice colpisce e affonda i suoi “nemici”. Pure Alfonso a sto punto, chiaramente, sta rimettendo a posto i pezzi del puzzle facendo pulizia e giustizia… Anche con l’aiuto di Simona e i suoi tarocchi. Simona top player n°2. Cesara Buonamici abbiamo dimenticato le mille cattiverie di Anita contro Bea? Facciamole vedere. Tutti i nodi sempre vengono al pettine anche al Grande Fratello. Comunque quest’anno avrebbero dovuto chiamarlo Grande Sorella per Bea!“.

Beatrice non sopporta cesara e sinceramente idem #GrandeFratello pic.twitter.com/pRnFJZRipL — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) March 9, 2024

Durante il suo sfogo, Beatrice ha proprio parlato del comportamento di Cesara Buonamici, spiegando a Paolo e Letizia di non aver mai avuto sostegno dall’opinionista. “La cosa che mi ha fatto impressione è che non sia stata ripresa in studio. Nonostante io l’appello l’abbia fatto lì per lì. Una Cesara…”, ha detto Beatrice Luzzi mentre Letizia Petris e Paolo Masella hanno ascoltato il suo discorso ma a un certo punto il suo microfono è stato disattivato. Furiosi gli utenti social, i quali hanno sostenuto la tesi della prima finalista del Grande Fratello, ovvero che ormai l’opinionista la attacca solo per partito preso, come se avesse solo quel compito all’interno del reality show.