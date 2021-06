Shannen Doherty sta combattendo da cinque anni. Il tumore era apparso nel 2015 ed era stato e sconfitto nel 2017, dopo due anni di cure. Lo aveva annunciato lei nel corso di un’intervista toccante. Poi nel 2019, quando sembrava battuto, la malattia è ricomparsa e la battaglia è ricominciata con più forza di prima. “La verità è che mi sento ancora un essere umano in salute, in forze. È difficile mettere un punto alla tua esistenza quando ti senti come se potessi vivere ancora altri 10 o 15 anni”, aveva raccontato Shannen Doherty a Elle.



Alla rivista americana Shannen Doherty aveva confidato ancora di non essersi ancora “messa a tavolino per scrivere le lettere importanti. Ma so di doverlo fare. Ci sono cose che devo far sapere a mia madre. Voglio che mio marito sappia quello che rappresenta per me”. Un amore puro pari all’amicizia che l’ha legata a Lule Perry morto lo scorso anno quando Shannen aveva già scoperto del tumore. “Io ero malata ed ero ancora viva mentre lui che stava bene è improvvisamente morto. Tutto questo mi ha lasciato senza parole”, ha ammesso Shannen Doherty.



Shannen Doherty che continua lottare contro il male e che dalla sua pagina social lancia una violenta invettiva contro la falsa percezione di bellezza diffusa da Hollywood, a botox, filler e chirurgia estetica. “Ho guardato dei film stasera e ho notato che c’erano pochi personaggi femminili cui potevo sentirmi davvero vicina. Intendo donne senza filler, senza botox, senza lifting. Donne che hanno abbracciato il loro volto e tutta l’esperienza che lo segna”.







Ma non è tutto qui. Perché a questo senso di lontananza, Shannon Doherty ha aggiunto la sua storia personale di battaglia quotidiana. “Io ho vissuto. Amo il fatto che ho vissuto e che il mio viso rifletta la mia vita. Sono sopravvissuta al cancro, sì, ma c’è più di questo. Ora mi abbraccio, finalmente. Ho detto no alla percezione di noi stesse che riviste e Hollywood cercano di inculcarci. Voglio vedere donne come me. Donne come noi”.



Poi Shannen Doherty conclude: “Sto cercando di capire come accettare chi sono ora (…) Alcune delle medicine distruggono il collagene e quindi non avrò mai una faccia senza rughe. (…) Ma ci sono alcune cose che non puoi combattere e sto cercando di essere più gentile con me stessa. Cerco di vivere ogni giorno come un dono straordinario e prezioso che mi è stato dato”.