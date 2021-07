Diciassette anni dalla fine della serie e a 11 dall’ultimo film Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), le ragazze di “Sex and the City”, sono tornate sulle strade di New York.

Non è stata fornita alcuna data ufficiale per l’uscita della nuova stagione ma stando alle ultime indiscrezioni, “And Just Like That” potrebbe essere distribuito da HBO a partire dalla seconda parte del 2022. Come sappiamo, And Just Like That… sarà ambientata nella New York dei giorni nostri e ci sarà anche un cenno alla pandemia da Coronavirus.

Dieci nuovi episodi da mezz’ora per la miniserie sequel dello storico telefilm che rivedrà protagoniste Carrie, Miranda e Charlotte, ma come i fan della serie avranno intuito, non sarà invece della partita Kim Cattrall, l’attrice che interpretava il ruolo di Samantha. Confermato invece Chris Noth nei panni di Mr. Big.





Confermata anche la presenza degli attori David Eigenberg, Evan Handler, Mario Cantone e Willie Garson che riprenderanno rispettivamente i ruoli del marito di Miranda Steve Brady, di quello di Charlotte Harry Goldenblatt, del migliore amico di Charlotte Anthony Marentino e dell’amico di Carrie Stanford Blatch. Ma torneranno, ovviamente cresciuti, anche i figli di due delle protagoniste di Sex and the city, Charlotte e Miranda.

Cathy Ang vestirà i panni di Lily Goldenblatt, la figlia più grande e adottata da Charlotte e Henry e Alexa Swinton sarà Rose, la bambina più piccola della coppia. A vestire i panni di Brady Hobbes sarà invece Niall Cunningham – “ha recitato in Life in Pieces”, Curb Your Enthusiasm, “Deadbeat ” – il bimbo avuto da Miranda e Steve.