“Decisione irrevocabile”. La cantante non torna indietro: è stanca di quello che ha visto. “Non ho rimpianti”

Decisamente drastica la decisione presa dall’attrice e cantante. Essere un Vip significa fare i conti anche con alcuni aspetti del ‘mestiere’ che puntano tutto sul fare accrescere la propria visibilità. Come? Tanti i modi, tra questi senza alcun dubbio il mondo social, che riesce a dare sempre grandi soddisfazioni.

Cosa significa essere un Vip? Sicuramente il consenso pubblico rappresenta un aspetto quasi del tutto imprescindibile al mestiere intrapreso, eppure c’è chi ha deciso di farne a meno, o meglio, a prendere qualche dovuta distanza. Il motivo lo ha spiegato l’artista in persona, anche alla luce del periodo di pandemia che ha segnato tutti, nessuno escluso.

La vicenda riguarda da vicino la cantante e attrice statunitense Selena Gomez, che proprio durante un’intervista rilasciata per Elle ha reso nota la sua decisione drastica: “Non li ho sul mio telefono, quindi non ho la tentazione”. Selena sta parlando proprio del profilo social.





“Ora ricevo informazioni nel modo giusto. Quando i miei amici hanno qualcosa da dire mi chiamano e dicono ‘Oh, ho fatto questo’, non dicono, ‘Hai visto il mio post?'”, ha ammesso, per poi aggiungere qualche riflessione personale.

“Quando non ci sarò più voglio essere ricordata per la mia generosità”, ha aggiunto l’artista. Una scelta coraggiosa per chi ha saputo costruire la propria carriera anche attraverso gli specifici canali social, ma anche una necessità: “Mi sento molto in colpa per la mia posizione. Mi sento come se le persone stessero soffrendo e mi sento responsabile come se dovessi, con la mia piattaforma, fare qualcosa al riguardo”.