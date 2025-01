Nella recente edizione del Grande Fratello 2024, Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso sono stati protagonisti di una discussione accesa che ha catturato l’attenzione del pubblico. Questo confronto è emerso in seguito alla nomination di Amanda nei confronti di Shaila Gatta, un gesto che ha sollevato interrogativi e tensioni all’interno della casa. Lorenzo ha avviato un dialogo con Amanda, cercando di comprendere le motivazioni dietro la sua decisione di nominare Shaila.

Durante questa conversazione, Lorenzo ha espresso il suo disappunto, insinuando che la scelta di Amanda potesse essere influenzata da fattori personali piuttosto che da una valutazione obiettiva del comportamento di Shaila nella casa. Questo scambio ha messo in evidenza le differenze di opinione tra i due concorrenti, rivelando tensioni latenti e dinamiche relazionali complesse. La discussione non è passata inosservata agli altri concorrenti, alcuni dei quali hanno iniziato a prendere posizione.





“Sei un bambino”. Grande Fratello, Amanda asfalta Lorenzo

Amanda, visibilmente colpita dalle parole di Lorenzo, ha mostrato segni di sconforto, alimentando ulteriormente il dramma emotivo all’interno della casa. La situazione è diventata un tema centrale nelle conversazioni tra gli altri inquilini, evidenziando come le alleanze e le rivalità stiano evolvendo nel corso del programma. Inoltre, Lorenzo ha sottolineato che Amanda potrebbe essere semplicemente stanca e alla ricerca di nuove affinità all’interno della casa, suggerendo che le sue azioni potrebbero non riflettere necessariamente un intento malevolo.

Più tardi Lorenzo ha voluto provare a chiarire di nuovo con Amanda, facendo solo peggio. In effetti, come hanno notato la maggior parte degli spettatori sui social, la sorella Lecciso non si è fatta certo mettere i piedi in testa da uno come Spolverato, anzi. Quando Lorenzo infatti le ha detto: “Sei amica mia e amica dei miei nemici”, la cosa è chiaramente degenerata.

GRANDISSIMA AMANDA ✈️✈️✈️

AMANDA NON VERRÀ MANIPOLATA DA TE#grandefratello pic.twitter.com/j5zXHgUAFE — 𝓝𝓪𝓽𝓪𝓼𝓬𝓲𝓪 𝓢𝓢𝓛𝓪𝔃𝓲𝓸🦅📢69% (@NatasciaE30) January 2, 2025

A questo punto il confronto tra Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024 ha preso una piega ancor più strana del previsto. Da una parte l’ex di Shaila che utilizzava la formula: “O con me o contro di me”, dall’altra Amanda che serenamente gli diceva: “Io non ho bisogno di nessuno, quindi fai pure le tue scelte”. Sembra evidente che questo confronto l’ha vinto Amanda a mani basse. E gli spettatori non avevano dubbi: “Maturità emotiva di Lorenzo livello scuola dell’infanzia”, scrive Luana su X.

