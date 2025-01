Una delle regole del Grande Fratello, se non la sua caratteristica principale, è che gli abitanti della casa vivono isolati dal mondo esterno. Nessun contatto – sorprese a parte, certo – e nessuna informazione da fuori. Più volte nel corso delle varie edizioni c’è stato chi ha trasgredito e anche quest’anno, a giudicare dal video che sta circolando sui social, è successo di nuovo. Nelle ultime ore Chiara Cainelli si è infatti lasciata sfuggire una informazione di troppo, violando così il regolamento.

Chi è recluso da settembre, da quando cioè Alfonso Signorini ha aperto le porte della nuova casa che non è più a Cinecittà, non sa tante cose. Nemmeno chi ci ha lasciati. Ma Chiara, che è una delle ultime entrate, ha pensato bene di spifferare a Giglio la notizia che pochi mesi fa ha scioccato il mondo intero: la morte di Liam Payne, membro degli One Direction.

GF, Chiara spiffera la notizia a Giglio: “È morto…”

Era il 16 ottobre quando si è diffusa la notizia della morte di Liam Payne. La star britannica, 31 anni, è morta dopo essere caduta dal balcone del terzo piano di un hotel di Buenos Aires, in Argentina. E ora è stata spifferata anche ai concorrenti del reality show di Canale 5. Erano in giardino e come ogni mattina la regia ieri ha messo un po’ di musica.

Tra i brani proposti anche “Story of My Life”, il famoso singolo della boyband che è stato pubblicato il 28 ottobre 2013, diventando poi una vera e propria hit. Chiara e Giglio, evidentemente fan del gruppo, hanno cantato la canzone e lei a quel punto si è fatta scappare: “Ah, tu non sai una cosa che è successa…”.

chiara dice a giglio che è morto liam ❤️‍🩹 pic.twitter.com/PSFeWoTkHE — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) January 1, 2025

“Si sono riuniti?”, ha risposto il coinquilino pensando a una bella notizia. E invece Chiara: “Degli One Direction….eh… uno è morto”. Luca è rimasto spiazzato e ha detto “No”, cercando però di non farsi beccare. Dalle immagini poi si nota Chiara avvicinarsi e sussurrare all’orecchio di Giglio il nome di Liam. Ora, come detto informazioni di questo tipo, se non svelate dal conduttore, non potrebbero essere diffuse nella casa del GF ma al momento non è dato da sapere se verrà punita per violazione del regolamento.