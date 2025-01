Manca ancora un po’ alla prossima puntata del Grande Fratello ma si preannuncia già scoppiettante. Questo perché dopo la precedente, l’ultima del 2024 andata in onda lunedì 30 dicembre, si è scatenato il vero caos tra i concorrenti. Nella notte è successo di tutto: Helena Prestes ha litigato con Shaila Gatta e le ha vomitato addosso una serie di offese, alcuni inquilini si sono scagliati contro Lorenzo Spolverato perché ha difeso Maria Monsè e, come se non bastasse, qualcuno potrebbe essere arrivato alle mani.

Alle 5 del mattino alcuni concorrenti erano in cucina, quando dalla camere si sono sentite indistintamente le urla di Ilaria Galassi ed Helena Prestes. E a quel punto Chiara Cainelli, rivolgendosi ai suoi compagni ha detto: “Le sta mettendo le mani addosso oddio”. Il pubblico che seguiva la diretta era incredulo, ma è rimasto anche appeso perché la regia ha prontamente tolto l’audio e inquadrato il giardino vuoto. E di solito succede quando accadono cose pesanti.

Leggi anche: Grande Fratello, il malore improvviso in confessionale: Luca Calvani costretto ad intervenire: panico in casa





GF, Ilaria Galassi ha esagerato: “Prendono provvedimenti”

Anche se la scena di fatto non si è vista, ha subito fatto il giro dei social e sono spuntate diverse ipotesi. Prima fra tutte la squalifica. La stessa Ilaria durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi ha dichiarato che spera che il GF prenda dei provvedimenti disciplinari contro di lei, per quello che è successo in camera con Helena.

“Io te lo dico, mi auguro che prendano qualche provvedimento per il comportamento che ho avuto l’altra notte. Sì, che lo prendano con me, quanto lo spero. Se me ne vado via io prima di lunedì? No, io aspetto lunedì, tanto uscirà fuori tutti. E a quel punto qualche provvedimento dovranno pur prenderlo”, ha detto la Non è la Rai, che quindi si è resa conto di averla fatta grossa.

Ilaria ammette di aver esagerato con Helena e spera che vengano presi provvedimenti su se stessa ! #GrandeFratello pic.twitter.com/BZyycHSl7s — Mary 🍿👻 (@fortnite99944) December 31, 2024

“Può essere pure che ti fanno…”, ha fatto in tempo ad aggiungere Jessica prima che la regia censurasse il resto della conversazione. Se sarà squalificata non è dato da sapere anche se in questi giorni sono molti a sospettarlo anche se non è certo che sia andata oltre a urla e minacce. Ma di sicuro lunedì Alfonso Signorini parlerà dell’accaduto.