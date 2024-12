Notte da incubo al Grande Fratello. Dopo la puntata in diretta del 30 dicembre è successo il delirio nella casa più spiata d’Italia, con due concorrenti che avrebbero quasi dato vita ad una rissa. Stando al racconto di altri inquilini, ci sarebbe stato un durissimo confronto culminato con una lite pesantissima. E si sono udite frasi che hanno letteralmente terrorizzato il pubblico.

Non sappiamo se saranno presi provvedimenti dal Grande Fratello proprio nell’ultimo giorno dell’anno. Sicuramente non un clima di festa quello presente nel reality show. La sfuriata nel cuore della notte è stata improvvisa e ha avuto origine sin dalle nomination dell’appuntamento. Una volta terminata la puntata si è perso il controllo della situazione.

Grande Fratello, pesante lite tra due concorrenti: “Le mette le mani addosso”

A finire nel mirino è stata Helena, infatti una coinquilina l’aveva già criticata davanti a Lorenzo e Jessica: “A me ‘sta cosa dei miei figli mi è rimasta qui. E sapete perché non le chiedo spiegazioni? Perché se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io la apro. Di me può dire quello che vuole, può dirmi tutto, ma che non si azzardi mai a parlare dei miei figli perché io la apro”. Le hanno consigliato di avere un confronto con la brasiliana, ma la situazione è ben presto degenerata.

A scontrarsi con Helena è stata Ilaria delle Non è la Rai. Ad ascoltare tutto in lontananza c’erano pure Stefania Orlando e Chiara, con quest’ultima che ha gridato: “Oddio no, le sta mettendo le mani addosso raga”. Ilaria ha poi urlato, stando a coloro che stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra: “Tu non li devi nominare i miei figli che ti apro e ti spacco la faccia“. La sudamericana ha detto: “Non mi devi toccare”, ma non è stato chiaro con chi ce l’avesse.

E che RIDICOLA Ilaria E Ancora In Quella Casa Dopo Aver Messo Le Mani Addosso A Helena. Vergognati, Grande Fratello. Dovresti Essere Imbarazzato.. Squalificata Immediatame

Si è solo sentito Ilaria: ti spacco la faccia e non ci sono più immagini.

Il GF, tramite un’autrice, ha intimato: “Ilaria, in confessionale subito”. Poi l’audio è stato silenziato e le immagini si sono concentrate solo sul giardino mettendo in atto una sorta di censura. Poi è stato Javier, circa un’ora dopo, a chiarire tutto a Shaila: “Quando sono arrivato da Helena mi è anche mezza venuta addosso Ilaria, mentre è stata portata via“.