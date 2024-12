Puntata emozionante del Grande Fratello, con Alfonso Signorini e company che hanno salutato il 2024 nella serata del 30 dicembre. Ci sono state tante discussioni nelle ore di diretta, ma soprattutto c’è stato un momento importantissimo e inaspettato. Una concorrente è stata costretta ad abbandonare il programma per motivazioni molto serie.

Tra le lacrime ha annunciato agli altri protagonisti del Grande Fratello che la sua esperienza si è purtroppo chiusa qui, nonostante la sua intenzione fosse quella di proseguire. La concorrente è stata informata su un problema rilevante e abbandonare era l’unica soluzione per ritornare alla vita quotidiana e supportare la sua famiglia in questa fase complicata.

Grande Fratello, concorrente costretta ad abbandonare la casa per problemi seri

La concorrente si è alzata, si è posizionata di fronte ai compagni di avventura al Grande Fratello e ha comunicato ufficialmente la volontà di abbandonare la casa: “Grazie per questa opportunità che mi hai dato e che mi avete regalato. Devo lasciare la casa perché sono tre giorni, anche se non ve ne siete accorti, ho dovuto combattere con questo dolore. Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. Corro a casa per abbracciare la mia famiglia e per combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità”.

Ad andare via è stata Pamela Petrarolo delle Non è la Rai per problemi di natura familiare. Successivamente è stato infatti Signorini a fare le dovute precisazioni: “Ti voglio ringraziare per come hai saputo vivere l’esperienza del Grande Fratello. Sei sempre stata un’ottima concorrente. Sappiamo quanto per te questo sia importante, il programma per te è sempre aperto se tu vorrai tornare. Però in questo momento c’è qualcosa di più importante. Pamela ha saputo tenerlo nascosto e non ha voluto che qualcuno si accorgesse del suo stato d’animo. C’è un problema di salute per una persona a lei vicina“.

Pamela ha deciso di abbandonare la Casa #GrandeFratello pic.twitter.com/pLmmE4Fzey — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024

Il conduttore ha aggiunto che “in un programma che dura sei mesi questi sono problemi di fronte ai quali la vita ci mette davanti. Le cose succedono senza preavviso e dobbiamo fronteggiarle”. Se Ilaria, ultima superstite delle Non è la Rai, non sarà eliminata, Pamela potrebbe anche ritornare in futuro in caso di miglioramento della situazione familiare.