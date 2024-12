Momento difficile al Grande Fratello per Mariavittoria, che non è stata in grado di evitare le lacrime. Davanti a Shaila è crollata psicologicamente e ha spiegato le ragioni di quel suo malessere improvviso. A poche ore dalla nuova puntata in diretta è parsa affranta e successivamente si è capito tutto, nel momento in cui ha nominato Helena e ciò che le aveva fatto.

Durante la chiacchierata al Grande Fratello con Shaila, Mariavittoria si è sfogata attaccando Helena. E lo ha fatto con le lacrime sul suo viso, visto che ha sofferto molto per il comportamento tenuto dalla brasiliana. La ballerina ha provato subito a tranquillizzarla, ma non è stato un compito semplice.

Leggi anche: “Ecco cosa ha detto di te”. Grande Fratello, Lorenzo parla con Javier e riporta tutto a Shaila: “Li metti un contro l’altro”





Grande Fratello, Mariavittoria in lacrime per Helena: cosa le ha fatto

Le lacrime di Mariavittoria al Grande Fratello sono state scaturite da un brutto gesto di Helena ai suoi danni, stando a quanto raccontato dalla Minghetti: “Helena mi ha innervosito per il modo in cui mi ha risposto. Il problema è che mi devo sempre mordere la lingua, sennò si creano delle discussioni e non mi va di discutere. Non mi va di piangere e non mi va di discutere. Però c’è modo e modo. Il rispetto delle persone deve sempre rimanere. Basta, chiudiamola qui veramente”.

Stando alla ricostruzione del sito Comingsoon, Mariavittoria pare che avesse chiesto a Helena di poter utilizzare il tapis roulant per fare attività fisica, ma ci sarebbe stato il rifiuto da parte della Prestes. Di lì il crollo emotivo della ragazza. Shaila ha però cercato di rasserenarla: “Helena risponde male sempre, lo fa con tutti, lascia stare”.

Ma parla proprio Mariavittoria di Helena? Criticandola? Lei che dopo le critiche di Stef ha calcolato il toyboy Tommy e ora fa la finta in love e ci marcia, lei che flirtava con tutti e faceva la sciocca con Alfo! E si è presa Tommy x i consensi #grandefratello #heleners #helener https://t.co/veNye2Q7Cs — Gio (@giovyyy21) December 30, 2024

C’è adesso curiosità per comprendere se un nuovo confronto tra MaVi e Helena possa esserci proprio nella puntata del 30 dicembre o se invece si preferirà mettere alle spalle questo scontro.