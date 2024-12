“Ecco cosa ha detto di te”. Grande Fratello, Lorenzo parla con Javier e riporta tutto a Shaila: “Li metti un contro l’altro”

Stasera, 30 dicembre, nuova puntata del Grande Fratello. Ci sarà un’eliminazione e tanta, tanta, carne al fuoco. È sicuro che Signorini chiederà conto a Lorenzo delle frasi pronunciate da Javier e riportate a Shaila. Un comportamento stigmatizzato dal pubblico. “Lorenzo è stato bravo a smorzare le cose per amore”, “Ma Javier non ha detto questo”, “Che falso che è, Javier ha solo detto che era stranito e non che ha provato delle cose”.

“Lorenzo è il solito manipolatore”, “Sono finti e hanno reazioni esagerate”, “Bugiardo patologico”, “Sta ingigantendo le parole di Javier”, “Javier piace perché è sincero, gli altri due no”, “Rigira sempre le cose a suo piacimento”, hanno scritto alcuni utenti su X.





Grande Fratello, Javier non ha più interesse per Shaila

Ma cosa è successo? Lorenzo ha chiesto a Javier cosa ci fosse di vero sul suo ravvicinamento con Shaila: “Molti dicono che parli di lei, ti piace? Cosa provi dentro?”, ha chiesto. Secca la risposta di Javier: “Non mi piace, altrimenti te lo direi. Esteticamente è il tipo che mi piace, ma la Shaila che vedo oggi non mi interessa”.

L’unico sussulto, quando c’è stato il ballo di coppia: “Quando ho ballato il tango con lei e abbiamo fatto le prese è stato strano, ma è finita lì”. Parole che Lorenzo è andato a riferire, non proprio nei termini esatti “Mi ha detto che ha provato cose ballando con te, quando ti ha toccata. Ha rivissuto quella sensazione delle vostre cose passate”, ha proseguito il concorrente nella sua personale versione dei fatti.

Javier ha detto a Lorenzo che ha provato cose mentre ballava con shaila ☠️



Lui nero, shaila scioccata #shailenzo #grandefratello pic.twitter.com/qn3hP2suFK — Giusymc98 🤍🖤🏎 (@giusymc98) December 29, 2024

“Io da lì ho visto nero, mi girano le scatole”. Ha poi aggiunto. La ballerina non si aspettava queste parole da parte di Javier, tant’è che ha chiesto un po’ sconvolta: “Oddio, ma sei sicuro? Forse non ho capito bene”. “Aiutatemi”, ha aggiunto poi Shaila.