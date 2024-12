Da alcuni giorni, nella Casa del Grande Fratello si sono acuite le tensioni tra Maria Monsè e le ex protagoniste di Non è la Rai che si trovano nella casa più spiata d’Italia ormai da settembre. La causa principale di questo conflitto sembra essere la nomination che Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi hanno rivolto a Maria Monsè e a sua figlia, Perla Maria, in gara come unico concorrente nel reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nella veste di opinioniste.

In più occasioni, la showgirl e sua figlia sono venute a scontrarsi con le Non è la Rai, che hanno criticato il comportamento della madre e della figlia, accusandole di aver creato una polemica inutile visto che le nomination sono il fulcro del gioco. Sono state infatti le nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda su Canale 5 lunedì 23 dicembre, a far salire le tensioni tra Maria Monsè e le Non è la Rai.

Grande Fratello, Maria Monsè rivela: “Le ho fatto fare punturine gratis”

Maria Monséha detto alle concorrenti di non essersi sentita offesa dalla nomination, ma solo dispiaciuta per la mancanza di una motivazione dietro questa scelta. In un acceso confronto, anche Perla Maria si è intromessa nella discussione per difendere sua madre e chiedere spiegazioni, cosa che ha portato a un’accesa lite, con Ilaria che ha alzato la voce contro Perla, che alla fine della discussione si è mostrata molto dispiaciuta per come è stata trattata dalla Galassi.

A seguito di questi battibecchi, Maria Monsè ha lanciato una vera e propria bomba sulla Non è la Rai Ilaria Galassi, rivelando di averle offerto trattamenti estetici gratuiti, tra cui delle punturine al viso. Durante una chiacchierata con Chiara Cainelli nella zona beauty della casa, Maria Monsè, senza troppi giri di parole, ha confidato: “Tu lo sai che addirittura Ilaria (Galassi ndr) una volta che l’ho incontrata…. no, non solo l’agente. C’è un’altra cosa”.

Mi sento male dopo mariavanessa c'è maria monse in quando a bocca larga pic.twitter.com/AtdA5XbVjp — deLune (@Nonsopiukisono) December 29, 2024

A questo punto Maria Monsè ha lanciatola bomba su Ilaria Galassi: “Le ho fatto fare trattamenti gratis, le punturine sul viso. Mi ha detto che non si sentiva bene con il suo viso e dove andassi io. Io addirittura ci pensavo”. E poi, continuando, ha aggiunto: “Anche se mi dimentico le cose ho i messaggi che lo testimoniano. Ecco perché mi sono incavolata. Ho chiamato il chirurgo dove andavo io e lui non la conosceva….”, ha spiegato Maria Monsè, prima di essere censurata dal Grande Fratello.