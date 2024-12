“Che schifo”. Rumori molesti dalla sauna a microfoni aperti, protesta il pubblico del Grande Fratello. Al Grande Fratello i concorrenti continuano a far discutere per i loro atteggiamenti. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è discusso molto del problema igienico all’interno della casa. Dopo tre mesi di convivenza forzata, gli inquilini non sembrano ancora essersi dati delle regole. Ci sono alcuni che si danno sempre da fare, come ad esempio Luca Calvani o Elena Petrarolo, sia a cucinare che nelle pulizie, mentre ci sono altri concorrenti “cicala”, che passano molto del loro tempo sdraiati sul divano o addirittura a letto.

Questa situazione è arrivata al limite nei giorni scorsi. I nuovi arrivati nella casa, infatti, come Stefania Orlando, hanno sbottato subito, scandalizzati da quello che si sono trovati davanti. La showgirl, durante una cena, si è alzata dal tavolo e ha dato una bella strigliata ai suoi compagni di avventura, richiamandoli tutti a un maggiore rispetto nei confronti del prossimo: “Non chiedo tanto, basta che chi si fa una tisana, dopo averla bevuta, lavi la tazza e la metta sullo scaffale. Questo vale anche per le sigarette. Ci sono mozziconi lasciati ovunque”.

“Ma pure nella sauna, che schifo”. Vergogna al Grande Fratello, persino fuori si è sentito: “Ah è lui”

Oltre allo sporco, a far discutere adesso sono anche le maniere. Molti inquilini vengono accusati dal pubblico di non conoscere le regole minime del bon ton. È successo anche poco fa in sauna, dove si stavano rilassando insieme Maxime Mdandà e Lorenzo Spolverato. A un certo punto, mentre il vapore iniziava a occupare tutto, si è sentito uno dei due ruttare più volte. “Ecco che fa… lui fa schifo”, ha detto un utente del web, rilanciando scandalizzato la clip con i rumori molesti.

Alcuni spettatori hanno puntato subito il dito contro Lorenzo. Il modello milanese viene spesso accusato di essere troppo attento alle telecamere, sperando che lo stiano riprendendo. A tradirlo stavolta sono stati i microfoni. L’episodio ha riacceso le polemiche tra chi segue il programma h24. La clip ha iniziato a circolare sui social, accompagnata da commenti di condanna. E c’è chi esige provvedimenti.

Non è la prima volta che il pubblico chiede un intervento della produzione. In passato, situazioni simili sono state affrontate con richiami ufficiali o confronti diretti nel confessionale, e non si esclude che possa accadere anche stavolta. Il malcontento generale sembra crescere giorno dopo giorno, e molti fan si aspettano provvedimenti concreti per evitare che episodi del genere si ripetano.