Lorenzo Spolverato, spuntano le foto con il ‘guru della moda’. Anche al Grande Fratello sono arrivate le voci su una presunta omosessualità del modello milanese. Addirittura la mamma di Shaila Gatta, entrata nella Casa, ha parlato dell’orientamento sessuale dell’ormai ex fidanzato di sua figlia (ma ora sembrano tornati insieme, ndr). Lorenzo ha sempre rispedito al mittente queste supposizioni.

“Se fossi stato gay l’avrei detto” ha dichiarato Lorenzo. Tuttavia i dubbi sono rimasti, soprattutto perché da fuori ha iniziato a parlare il cosiddetto ‘guru della moda’. E cioè colui che avrebbe avuto un flirt proprio con Lollo. Il settimanale Nuovo Tv ha anche svelato l’identità di questo ragazzo, che si chiama Saro Mattia Taranto. Proprio lui ha parlato di alcune foto…

La serata di Saro e Lorenzo, il bacio e le foto

Il giovane ha spiegato come ha conosciuto Lorenzo e di aver trascorso una serata in sua compagnia. Non solo, dice anche che c’è stato un bacio appassionato tra loro due: “Con me è stato tanto carino e galante. Poi abbiamo proseguito la nottata insieme e quando mi ha accompagnato a casa in auto è scattato il bacio. Era un bacio molto sentito e non una cosa tra amici”.

Molti fan di Lorenzo e Shaila hanno duramente criticato il ragazzo e lo hanno accusato di essersi inventato per ottenere visibilità. Saro, tuttavia, ha rivelato la ragione del suo essere uscito allo scoperto. Tutto è nato dal fatto che sono state diffuse alcune foto in cui i due compaiono insieme. E ci sarebbe pure un video.

#grandefratello Guru della moda svela la sua identità: “La notte con Lorenzo”Lo stilista Saro Mattia Taranto ha deciso di uscire allo scoperto pic.twitter.com/Ym46rsY83N — Wrong49 (@wrong497705) December 25, 2024

@santuz929 sta circolando sul web una foto di Lorenzo proprio in compagnia di questo presunto“guru della moda. Al riguardo sarebbe intervenuta anche un'amica di quest'ultimo,rivelando che i 2 l'anno scorso si sarebbero baciati e che L ammise apertamente di essere bisessuale pic.twitter.com/Iu2iwkn42j — Patty (@patty79363902) December 3, 2024

“Volevo dire – ha raccontato in una story Saro – che ho deciso di parlare dopo che sono state divulgate delle foto mie e di Lorenzo, quindi mi sembrava giusto dire la mia verità per evitare che uscissero altre illazioni non vere. Nell’intervista che ho rilasciato ho raccontato semplicemente quello che è successo quella sera, che è la pura e semplice verità. Sono sempre stato una persona trasparente e sempre lo sarò, anche a costo di qualche ripercussione. Penso che in questa vita ormai piena di filtri, maschere e bugie essere sinceri e onesti sia la cosa più bella che si possa fare. Grazie a tutti”.

“Cosa è successo tra noi”. Grande Fratello, il famoso ‘guru della moda’ di Lorenzo: chi è davvero