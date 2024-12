Fuori ma anche dentro il Grande Fratello sono settimane che si parla del famoso “guru della moda” che avrebbe frequentato Lorenzo Spolverato prima di entrare nella casa. A dare il via a questa catena di indiscrezioni era stato Biagio D’Anelli, che aveva rivelato dettagli intriganti su un presunto legame tra il concorrente e un misterioso guru della moda. Che ora è uscito allo scoperto.

Lo ha fatto sulle pagine di Nuovo Tv, in un’intervista con cui ha deciso di gettare la maschera e svelare la sua vera identità. Si chiama Saro Mattia Taranto, è originario della Calabria e lavora come fashion designer. In questa occasione lo stilista ha comunque tenuto a dire che non è ma stato fidanzato con Lorenzo: “Al contrario di quello che qualcuno ha insinuato non siamo mai stati fidanzati”. Ma si sono baciati.

Leggi anche: “E crollato, giustamente”. Grande Fratello, il concorrente in lacrime dopo la puntata: tutti intorno a lui





Lorenzo Spolverato del GF, il “guru della moda” rompe il silenzio

Ha rivelato di aver conosciuto il modello in occasione della prima del film Runner: “Era il 2 dicembre 2023…Durante la serata Lorenzo si è mostrato particolarmente galante prendendosi cura di me. È stato anche malizioso”. Il loro incontro però non è finito lì perché entrambi avrebbero deciso di continuare la serata insieme facendo una passeggiata. E proprio in quella circostanza alla fine si sarebbero scambiati un bacio.

“Alla fine lui mi ha accompagnato a. casa e, in auto, ci siamo scambiati un bacio”. Un bacio vero, ha aggiunto: “Lo ricordo bene! È stato un bacio passionale e sentito”. Ma la cosa non è continuata perché ha raccontato che alcuni presunti atteggiamenti di Lorenzo lo hanno infastidito.

Quindi un avvertimento a Shaila Gatta: “Voglio dirle di stare attenta. Penso che il suo amore sia sincero, ma credo anche che si sia infatuata di una persona che purtroppo nella realtà è ben diversa”, ha fatto sapere ancora il fashion designer. A suo dire Lorenzo Spolverato sarebbe stato poco sincero fino a questo momento al GF: “Lui mi è sembrato una persona molto diversa da quello che ora vedo nella Casa. Durante la nostra serata i suoi atteggiamenti e comportamenti mi sono sembrati differenti. La spontaneità che ho visto mi è sembrata svanita nel reality”.