“È crollato, giustamente”. Grande Fratello, finisce la puntata e il concorrente scoppia in un pianto disperato. Tutti intorno a lui per cercare di fargli forza, ma il dolore e la malinconia prendono il sopravvento. Ma andiamo con ordine perché per capire quello che è successo dobbiamo non solo fare un passo indietro, ma anche andare a scavare nella mente di uno dei personaggi più discussi di quest’anno. E nella puntata del GF andata in onda il 23 dicembre 2024, dobbiamo dirlo questo concorrente ha vissuto momenti significativi che hanno influenzato sia la sua posizione nel gioco sia le sue dinamiche personali all’interno della Casa.

Durante la serata, è stato rivelato l’esito del televoto che vedeva in nomination sette concorrenti: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Bernardo Cherubini, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi. Il pubblico ha espresso le proprie preferenze, determinando una classifica in cui Tommaso ha ottenuto il 9% dei voti, posizionandosi al quarto posto, subito dopo Lorenzo Spolverato (25%) e prima di Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma, ciascuno con l’1%.





“È crollato, giustamente”. Grande Fratello, il concorrente in lacrime

I più votati sono risultati Helena Prestes (37%) e Javier Martinez (26%), che hanno così conquistato l’immunità per le prossime nomination. Nonostante il risultato del televoto, Tommaso non ha ottenuto l’immunità ed è stato nuovamente nominato per la prossima settimana. Le dinamiche delle nomination hanno evidenziato come le alleanze e le strategie all’interno della Casa stiano influenzando le scelte dei concorrenti.

La sua posizione intermedia nella classifica del televoto suggerisce che, pur avendo un discreto sostegno da parte del pubblico, potrebbe dover affrontare ulteriori sfide per consolidare la sua permanenza nel gioco. Le cose con MariaVittoria poi non stanno andando come sperato e così, dopo la diretta, mentre il ragazzo stava parlando con Pamela Petrarolo, è scoppiato in lacrime.

A rivelare il motivo è l’ex Non è la Rai che dice: “Sono una mamma, parlavo da mamma e lui ha pensato alla sua”. In tanti subito si sono fiondati su di lui per supportarlo e in soccorso è subito arrivata la dottoressa romana che tra un bacio e l’altro, ha proposto al giovane di andare ad appartarsi per sfogarsi un po’. Se non è amore questo…

